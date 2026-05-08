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Morena Rial rindió exámenes de Derecho en prisión domiciliaria y sorprendió con sus calificaciones

Morena Rial avanza con la carrera de Derecho, un desafío que asumió mientras cumple prisión domiciliaria en la casa de su hermana.

8 may 2026, 13:08
Morena Rial rindió exámenes de Derecho en prisión domiciliaria y sorprendió con su calificaciones
Morena Rial rindió exámenes de Derecho en prisión domiciliaria y sorprendió con su calificaciones

Morena Rial rindió exámenes de Derecho en prisión domiciliaria y sorprendió con su calificaciones

Morena Rial viene protagonizando un cambio de vida que pocos esperaban. La influencer, que continúa cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenada a tres años de prisión efectiva por tres robos agravados, decidió arrancar la carrera de Derecho de manera online y acaba de rendir sus primeros parciales. Los resultados fueron más que positivos y no tardaron en viralizarse.

Quien se encargó de difundir la novedad fue Alejandro Cipolla, exabogado y amigo cercano de Morena, que compartió en sus redes una captura de la plataforma educativa con las calificaciones. En Derecho Penal: Parte General, la hija de Jorge Rial sacó un 9, tras acertar 18 de las 20 preguntas del examen. "Mi mejor alumna", escribió Cipolla junto a la imagen. Pero no fue todo: según contó el propio abogado en el streaming La Posta del Espectáculo, Morena también rindió Derecho Constitucional y obtuvo un 8.

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Morena cumple su condena en el departamento de su hermana Rocío mientras espera la homologación definitiva de la pena. En ese marco, comenzó los estudios universitarios como parte de un proceso de cambio personal que ella misma había anunciado. Cipolla incluso había contado que le regaló una caja de fibrones de colores para acompañarla en esta nueva etapa.

Pese al complejo escenario judicial que atraviesa —en las últimas horas volvió a recibir una advertencia por el uso de sus redes sociales—, las notas obtenidas muestran que Morena está sosteniendo su compromiso con la facultad. "Voy a hacer las cosas bien", había prometido cuando recuperó la prisión domiciliaria, una frase que hoy cobra otra dimensión.

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¿Cómo fueron los seis meses que Morena Rial pasó detenida en el penal de Magdalena?

Morena Rial estuvo seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, antes de acceder a la prisión domiciliaria. Las condiciones no fueron sencillas: su abogado Martín Leiro explicó que estuvo alojada en el sector conocido como "buzones", una celda separada del resto de las internas con lo mínimo indispensable: cama de hormigón, colchón ignífugo, frazadas, baño y una ventana.

Lejos de quedarse paralizada, Morena aprovechó ese tiempo para mantenerse activa. Se ocupó de tareas administrativas, frecuentó la biblioteca del penal y se mantuvo conectada a través del celular, desde donde incluso abrió una cuenta de Instagram. A fines de marzo aceptó un juicio abreviado que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión domiciliaria. "De homologarse, el mes que viene se va en libertad condicional", indicaron quienes siguen de cerca su situación judicial, que aún aguarda resolución.

MORENA RIAL

     

 

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