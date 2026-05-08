Morena Rial rindió exámenes de Derecho en prisión domiciliaria y sorprendió con sus calificaciones

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¿Cómo fueron los seis meses que Morena Rial pasó detenida en el penal de Magdalena?

Morena Rial estuvo seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, antes de acceder a la prisión domiciliaria. Las condiciones no fueron sencillas: su abogado Martín Leiro explicó que estuvo alojada en el sector conocido como "buzones", una celda separada del resto de las internas con lo mínimo indispensable: cama de hormigón, colchón ignífugo, frazadas, baño y una ventana.

Lejos de quedarse paralizada, Morena aprovechó ese tiempo para mantenerse activa. Se ocupó de tareas administrativas, frecuentó la biblioteca del penal y se mantuvo conectada a través del celular, desde donde incluso abrió una cuenta de Instagram. A fines de marzo aceptó un juicio abreviado que podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión domiciliaria. "De homologarse, el mes que viene se va en libertad condicional", indicaron quienes siguen de cerca su situación judicial, que aún aguarda resolución.