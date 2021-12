Hyundai llega al cine en Spider-Man: Sin Camino a Casa

La campaña forma parte del acuerdo global promocional firmado por Hyundai Motor y Sony Pictures en mayo de 2020 para mostrar en diferentes películas la visión de la movilidad de Hyundai, centrada en las personas a través de innovaciones tecnológicas y de producto.

“La aparición del coche eléctrico IONIQ 5 y del nuevo TUCSON en ‘Spider-Man: No Way Home’ marca el primer hito significativo en la asociación estratégica entre Hyundai Motor Company y Sony Pictures Entertainment”, ha comentado Thomas Schemera, vicepresidente ejecutivo, director global de Marketing y director de la división de Experiencia de Cliente de Hyundai Motor Company.

“Esperamos un gran impacto de marketing de esta colaboración. Esta emocionante película y la inclusión de los dos vehículos en los momentos clave de la trama protagonizada por los personajes principales estimularán las mentes de millones de espectadores de todo el mundo.”

‘Spider-Man: No Way Home’ es la tercera película de Spider-Man creada por Sony Pictures y Marvel Studios protagonizada por Tom Holland, quien interpreta el papel de Peter Parker y de su alias, Spider-Man. Su predecesora, ‘Spider-Man: Lejos de casa’, recaudó 1.131 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de 2019 y la 25ª de todos los tiempos.

“Hyundai es sinónimo de tecnología punta y diseño innovador, por lo que no es de extrañar que hayan creado una campaña de marketing de vanguardia para IONIQ 5 en la esperada ‘Spider-Man: No Way Home’, con contenido personalizado y realizado exclusivamente dentro de este acuerdo. No tenemos ninguna duda de que los fans de Spider-Man se divertirán mucho con este innovador acuerdo de colaboración”, ha explicado Jeffrey Godsick, vicepresidente ejecutivo de Asociaciones Globales y Gestión de Marcas y responsable de Entretenimiento Basado en la Ubicación de Sony Pictures Entertainment.

Además del plan de ubicación de productos, Hyundai Motor llevará a cabo diversas actividades de marketing utilizando sus derechos de propiedad intelectual asociados a ‘Spider-Man: No Way Home’.

Entre ellas se encuentra el anuncio de larga duración, ‘Only Way Home’, dirigido por Jon Watts, el director de las tres películas más recientes de Spider-Man, y cuenta con la actuación de Tom Holland como Spider-Man y de su mejor amigo, Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon.

En este anuncio de televisión, Spider-Man está decidido a limpiar su nombre. Para ello, sale de su escondite y emprende un viaje de 300 millas (482,8 kilómetros) hasta Nueva York con Ned en un IONIQ 5 completamente eléctrico. Los dos personajes atraviesan la región dentro del futurista IONIQ 5, intercambiando bromas durante el camino. Una versión de 30 segundos se emitirá en programas de televisión de máxima audiencia en Estados Unidos, Europa, China, Rusia y otros mercados mundiales hasta enero de 2022.

“La tecnología avanzada potencia lo extraordinario y por eso creemos que IONIQ 5 encaja perfectamente en la última película de Spider-Man”, ha comentado Angela Zepeda, directora de Marketing de Hyundai Motor America.

“Nuestros acuerdos promocionales con los personajes del universo cinematográfico de Marvel han sido muy efectivos y creemos que los fans de Spider-Man de todo el mundo disfrutarán de lo que hemos creado, al mismo tiempo que aprenderán mucho más sobre nuestro innovador SUV eléctrico.”

Además, Hyundai Motor también ha elaborado un anuncio de 30 segundos en el que presenta el TUCSON, su nuevo y moderno SUV compacto. El anuncio muestra escenas claves de la película, incluidas aquellas protagonizadas por el TUCSON y Tom Holland.

En redes sociales, Hyundai ofrecerá a los fans la oportunidad de obtener el póster de edición especial “Hyundai IONIQ 5 x Spider-Man: No Way Home”, así como fondos de pantalla personalizados. También estarán disponibles online un vídeo de la realización del anuncio de IONIQ 5 detrás de las cámaras (making of) y otros contenidos exclusivos.

La campaña integral de marketing de Hyundai Motor en torno a la próxima película “Spider-Man: No Way Home” destacará en las pantallas gigantes de Piccadilly Circus, en Londres, así como en diferentes enclaves publicitarios de todo el mundo.

Después de “Spider-Man: No Way Home”, la compañía organizará diversas iniciativas de marketing relacionadas con las próximas películas, “Uncharted”, cuyo estreno está previsto para febrero de 2022, y la secuela de la película de animación aclamada por la crítica y ganadora del Oscar, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que se estrenará en octubre de 2022.

Acerca de Spider-Man: No Way Home

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, se revela la identidad de nuestro simpático héroe de barrio, lo que hace que sus responsabilidades de superhéroe entren en conflicto con su vida normal y ponga en peligro a los que más le importan.

Cuando reclama la ayuda del Doctor Strange para restaurar su secreto, el hechizo abre un agujero en sus mundos, liberando a los villanos más poderosos que jamás hayan luchado contra Spider-Man en cualquier universo. Ahora, Peter tendrá que superar su mayor desafío hasta la fecha, que no sólo alterará para siempre su propio futuro, sino el del Multiverso.

La película está dirigida por Jon Watts, escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, y basada en el cómic MARVEL de Stan Lee y Steve Ditko. Kevin Feige y Amy Pascal son los productores, mientras que Louis D'Esposito, Victoria Alonso, JoAnn Perritano, Rachel O'Connor, Avi Arad y Matt Tolmach son los productores ejecutivos.

La película está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau y Marisa Tomei.