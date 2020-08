El nuevo Peugeot 208 argentino. Desde 1.210.300 pesos, se destaca por su seguridad

El nuevo 208 fabricado en la Argentina

La fabricación del nuevo 208 marca un antes y un después en la historia de Peugeot Argentina al tratarse de un proyecto industrial sin precedentes en el que se adaptó el Centro de Producción El Palomar para adoptar una de las innovaciones más importantes de Groupe PSA: la plataforma CMP.

Incorpora una nueva evolución del i-Cockpit, con un cuadro de instrumentos elevado 3D y una gama de funciones de ayuda a la conducción (ADAS) propias de segmentos superiores.

CMP: plataforma modular y eficiente

La implementación de la Plataforma CMP en Palomar es un nuevo hito en la rica historia de la marca en Argentina. Sin dudas marcará un antes y un después por varios motivos:

Por la modernización que se realizó en el Centro de Producción El Palomar para poder adecuarse a todo nivel para trabajar con esta plataforma.

Porque es una de las plataformas más modernas de Groupe PSA, lo cual asegura la inclusión de la más alta tecnología a nivel confort y seguridad.

Porque eleva los estándares de calidad a nivel mundial.

La plataforma CMP es global, modular y multienergía:

Global: Se produce en 4 continentes y 8 fábricas a nivel mundial (Francia, España, Eslovaquia, China, Argelia, Marruecos, Brasil y Argentina).

Modular: Porque adapta sus dimensiones para satisfacer las necesidades de los diferentes mercados, clientes y modelos de todo el mundo.

Multinenergía: Se puede optimizar para versiones térmicas y eléctricas en la misma línea de producción.

Producción Nacional con estándares internacionales

Con una inversión de 320 millones de dólares, en marzo de 2017, Groupe PSA lanzó la transformación industrial de su Centro de Producción de El Palomar en Argentina.

Los proveedores se integraron en el centro del establecimiento industrial para reducir los costos logísticos y optimizar toda la cadena de valor.

Con esta transformación, la empresa apunta también a una reducción del 50% del consumo de energía y agua por vehículo.

Más largo, más ancho y más bajo que su antecesor 208 (presentado en Argentina en el año 2013), esta nueva generación cuenta con una silueta distintiva que evoca deportividad, con líneas tensas y puras, equilibrio sutil entre tensión y suavidad.

Tecnología útil y aplicada a la seguridad

Con la incorporación de las ADAS a la gama, dispone de funciones de ayuda a la conducción de última generación inéditas su segmento:

Alerta de riesgo de colisión + Freno automático de emergencia: en una instancia cercana a la colisión preseteada por el conductor (cerca- medio- lejos), se activa en primera instancia una alerta visual en el tablero y luego una alerta sonora.

Sistema activo de frenado de emergencia

Entre 5 y 85 Km/h, el vehículo detecta objetos en el camino, aplicando el frenado autónomo de emergencia para evitar o reducir el impacto.

Lector de carteles de velocidad: Lee los carteles de velocidad, y sugiere la velocidad recomendada en el panel de instrumentos para que el conductor pueda incorporar en la velocidad crucero si lo desea.

Alerta de descanso: El sistema activa una alerta ni bien detecta que el conductor no se detuvo después de dos horas de conducción a una velocidad superior a los 65 km/h.

Esta alerta se traduce en la visualización de un mensaje que le sugiere al conductor hacer una pausa, acompañado de una señal sonora.

Si el conductor no respeta esta recomendación, la alerta se repite cada 1 hora hasta que el vehículo finalmente se detenga.

Visión Park 180º: La cámara de retroceso censa el perímetro del vehículo, generando una imagen virtual del entorno para tener disponible una vista superior, como si estuviésemos viéndolo desde arriba. Este sistema se complementa con los sensores de estacionamiento traseros y cámara gran angular de 180 grados.

Mantenimiento de línea del carril activo: Entre 65 y 180 km/h una cámara ubicada en el parabrisas detecta las líneas marcadas en el camino. Con esta información, el vehículo interviene sobre la dirección eléctrica si fuera necesario, manteniéndolo dentro del carril.

Asistencia de cambio de carril

Adaptación automática del entorno luminoso: Al no detectar luces blancas ni rojas, a menos de 250 metros, el sistema activa las luces altas para mejorar la visibilidad. En caso de detectar la cercanía de otro vehículo, el sistema automáticamente conmuta las luces a su posición original para evitar encandilarlo.

Sistema automático de luces. Mayor seguridad al circular de noche

Alerta atención conductor: Una cámara situada en la parte superior del parabrisas, evalúa el estado de alerta del conductor identificando los desvíos de trayectoria respecto de las marcas en el camino.

La primera alerta es un mensaje en el panel de instrumentos “Permanezca Atento”, acompañado de una señal sonora. Después de 3 alertas, se proyecta el mensaje «Haga una pausa” acompañado de una señal sonora más pronunciada.

El confort a bordo se apoya en la tecnología, porque gadgets como un smartphone hoy se han convertido en parte de la cotidianeidad.

Con esta premisa podemos enumerar algunos detalles como por ejemplo:

Recarga inalámbrica de smartphone: la recarga inalámbrica, comienza a funcionar simplemente apoyando el celular en el espacio exclusivo.

Pantalla táctil: De 7” pulgadas permite acceder a todas las funciones del vehículo como también emparejar el teléfono celular vía Apple CarPlay, Android Auto y bluetooth

Motorizaciones de 3 y 4 cilindros con 82 y 115 CV

Tendrá una doble oferta de motores con variadas configuraciones de caja y equipamiento.

Motor EB2:

Es una novedad absoluta en la gama de la marca en la Argentina. Con una cilindrada de 1.2 litros y 3 cilindros, es un motor naftero que otorga excelentes consumos.

Fue desarrollado con materiales especiales que reducen las fricciones internas. Eroga una potencia de 82 CV y 118 NM de par motor.

Se trata de un propulsor más Ecológico (-25% de CO2), Performance (mejor compromiso entre Par a bajo régimen y potencia) y peso (-25%) más liviano que un motor 4 cilindros.

La familia de motorizaciones EB2 es una de las más sofisticadas de Grupo PSA y ganadora de Premios como “Motor del Año” en su versión Turbo. Es fabricada en Trémery (Francia) y cuenta con las siguientes características técnicas:

4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas variable.

Correa en aceite y bomba de aceite variable.

Sistema de enfriamiento dividido entre bloque y tapa de cilindro (split cooling)

Colector de escape integrado a la tapa de cilindro

Motor EC5:

Para los clientes que busquen un poco más de brío en la performance del vehículo, contarán también con el 1.6 VTi de 115 CV.

Se trata de un motor naftero conocido por los usuarios en nuestro país y que también está vigente en 32 modelos del grupo en todo el mundo. Ha dado sobradas pruebas de confiabilidad y robustez.

Recibió una evolución técnica para poder ser adaptado en el vano motor de la nueva plataforma CMP y así cumplir con las reglamentaciones de pruebas de choque peatón.

Las modificaciones puntualmente se concentraron en compactar el alto de motor, en donde se intervino principalmente sobre el embellecedor de la tapa de válvulas y el cárter de aceite.

Caja automática de 6 velocidades

Las versiones con caja manual tienen 5 marchas y la automática incorpora 6 velocidades.

La opción automática es uno de los elementos fundamentales que brindan el confort de marcha y suavidad al manejo.

Una nueva calibración de la caja fue realizada aportando una mayor progresividad en el pasaje de marchas.

Esta nueva calibración está optimizada en aceleraciones bruscas (pasaje de camión) para que el vehículo responda más rápidamente sin exigir tanto al motor.

Cuenta con la posibilidad de usarla en 3 modos de conducción: Eco / Drive / Sport.

Gama lanzamiento y precios Agosto 2020

El 6 de agosto comienza la preventa exclusiva. Estará disponible en 7 versiones dentro de las nuevas denominaciones Like, Active, Allure y Feline.

208 Like 1.2 $1.210.300

PEUGEOT i-cockpit

ESP

Isofix (2) + Top Tether

4 Airbags (frontales y laterales)

Regulador y limitador de velocidad

Pantalla táctil 5”

Aire acondicionado con comando digital

208 Like 1.6 $1.309.000

Equipamiento Like 1.2+

Pantalla táctil 7” All in ONE

Mirror Link + 2 USB

Alarma perimétrica

208 Active 1.6 $1.417.000

208 Active 1.6 tiptronic $1.527.000

Equipamiento Like 1.6+

Llantas de aleación de 16”

Faros DRL LED delanteras

Techo panorámico

Cámara de estacionamiento trasero

208 Allure 1.6 $1.597.000

208 Allure 1.6 Tiptronic $1.707.000

Equipamiento Active 1.6+

i-cockpit 3D

Tapizados cuero con alcántara

Recarga inalámbrica de smartphone

2 Airbags cortina

Llantas de aleación de 16” diamantadas

Acceso y arranque manos libres (ADML)

Climatizador automático digital.

208 Feline 1.6 Tiptronic $1.844.000

Equipamiento Allure 1.6+

ADAS

Pack visibilidad

Visiopark 180

Sensores de estacionamiento trasero

Faros full LED

Alerón trasero

Próximamente

En el mes de enero 2021 se completará la gama con la versión francesa GT LINE equipada con el motor naftero EB2 turbo 1.2 Puretech de 130 CV combinado con una caja automática Tiptronic de 6 velocidades.