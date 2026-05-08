Histórico fallo de la FIFA: qué pasó con la sanción de Otamendi y por qué jugará el Mundial

La notificación recibida este viernes confirma que el pedido de amnistía fue aceptado, permitiendo que el futbolista de 38 años sea elegible para el debut. "La AFA llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial", rezaba el comunicado inicial de las tratativas que hoy llegaron a buen puerto.

Cuál es la importancia de Otamendi en el esquema de Scaloni para el debut

Con 130 partidos y ocho goles vistiendo la camiseta de la Selección, el "General" se encamina a disputar su cuarto Mundial como una pieza inamovible de la estructura titular. La habilitación de Otamendi cobra una relevancia estratégica mayor debido a las complicaciones físicas de otros integrantes de la zaga: Cristian "Cuti" Romero llegará sin rodaje tras una lesión, lo que convierte a Otamendi en el líder natural para ordenar la defensa en el estreno.

Aunque Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de 26 convocados, el DT ya había anticipado que tenía la nómina "bastante clara". Con este fallo a favor, se descuenta que el defensor —cuyo futuro tras la Copa del Mundo se vincula con un posible pase a River— será de la partida en Kansas.

Cuándo y contra quién debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina, que llega como vigente campeona del mundo y bicampeona de América, encabeza el Grupo J. Tras la resolución de la FIFA, el cronograma de la Albiceleste para la fase de grupos queda definido de la siguiente manera (horarios de Argentina):

Debut vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22:00 en Kansas.

Segunda fecha vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 14:00.

Tercera fecha vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23:00.

La presencia de Otamendi en el once inicial no solo aporta jerarquía táctica, sino también un respaldo anímico fundamental para un equipo que busca defender su trono. Sin deudas reglamentarias pendientes, la Selección llega al debut con sus referentes habilitados y el foco puesto únicamente en lo deportivo.