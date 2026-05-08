La firme reacción de la viuda de Luis Brandoni ante la polémica por la herencia: "Miserias de..."

Y agregó: "Somos personas que estamos en duelo pero el tiempo acomoda, es lo único que puedo decir. Estamos tristes pero creo que nos calmamos un poco al pensar que se fue como él quería: trabajando hasta el último momento y rodeado de sus seres queridos".

"Se fue en la gloria, con un peliculón y una obra que el público acompañó. Entonces, ¿dónde firmo? Quiero lo mismo. Creo que estuvo bien dentro de la tristeza”, reflexionó profunda sobre la despedida a Luis Brandoni.

Al ser consultada sobre un supuesto conflicto entre las hijas del actor con la herencia, Saula Benavente fue tajante y desmintió cualquier tipo de inconveniente con ese tema: “Es una pelot... total, ganas de hacer titulares. No hay nada que escarbar ahí. Entiendo que hay cierta prensa que necesita esas cosas, pero la verdad que un chasco va a ser”, dijo con firmeza.

Y agregó sobre el vínculo del artista con sus hijas y un tanto molesta por la información de supuesto conflicto en la familia que circuló: “Él tenía tres hijas y está todo en orden, no va a haber nada. Si surge algo es por miserias de otros y además Beto no lo merece porque siempre tuvo su vida personal resguardada, así que esto no es un buen homenaje. Además no es justo, no se lo merecía".

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El emotivo mensaje de la nieta de Luis Brandoni tras la muerte del actor

Macarena Ripoll Brandoni, nieta de Luis Brandoni, compartió un sentido mensaje en las redes a dos semanas de la muerte del actor para despedirlo y mostró imágenes de los momentos compartidos juntos.

"Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma", comenzó su mensaje.

"Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen. Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé", continuó a flor de piel.

Y destacó: "Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino".

"Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín", cerró la nieta de Luis Brandoni con profunda emoción.