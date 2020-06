, En junio se patentaron 36.991 vehículos. Se alcanza los 153.099 en la primera mitad del año.

Volkswagen Gol Trend

En el sector valoran la recuperación de la demanda pero alertan que la oferta tiene grandes problemas para reponer los vehículos vendidos, lo que puede generar una descapitalización del sector y una merma muy importante de recursos que el Estado dejaría de percibir.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante junio de 2020 ascendió a 36.991 unidades, lo que representa una suba del 2,3% interanual ya que en el mismo mes de 2019 se habían registrado 36.161.

De esta forma se alcanza los 153.099 patentamientos acumulados en la primera mitad del año.

El Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: "tal como veníamos adelantando, cuando se produjo la apertura de los salones de venta, la gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes.

Eso explica haber podido volver a crecer de forma interanual, luego de 24 meses durísimos de caída ininterrumpida. Pero no podemos perder de vista que el 2020 será un año de casi 200.000 vehículos menos que el 2019, que fue un año muy gravoso para el sector.

También queremos alertar que ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos de nuestro stock.

Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir", completó Salomé.

Por su parte, el Secretario General de ACARA, Ruben Beato, sostuvo: "el futuro de nuestra actividad comercial está sumamente amenazada por las proyecciones ya dichas, poniendo en riesgo las 75.000 familias que viven del sector de concesionarios. Esperemos que al final de esta fase se pueda dar impulso a un plan de estímulos, nuestro sector debe ser uno de los motores de la recuperación".

En el acumulado, de enero a junio 2020, Volkswagen es la marca líder con 24.261 patentamientos. El podio continúa con 19.821 usuarios que eligieron a Renault y 16.342 preferencias por Chevrolet.

En el ranking de modelos los vehículos más vendidos en el mismo período el Chevrolet Onix toma el liderazgo con 8.353 matriculaciones, seguido por el Toyota Hilux con 8.151 patentamientos y cierra el podio el Volkswagen Gol Trend con 7.012 nuevos usuarios.

En Camiones y Buses, contando también las ventas acumuladas de enero a junio, Mercedes-Benz tiene el liderazgo logrando patentamientos por 1.905 unidades; el segundo lugar es de Iveco con 809 nuevos dueños y el ter lugar es ocupado por Volkswagen con 487 patentamientos.