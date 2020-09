Toyota y Honda se unen para combatir emergencias

Toyota y Honda unidos contra desastres y emergencias

Desarrollan un generador eléctrico portátil para garantizar el suministro en desastres y emergencias.

‘Moving e’ está formado por un autobús de pila de combustible de hidrógeno y estación de carga de Toyota, un generador portátil de electricidad Power Exporter 9000 de Honda, dos baterías portátiles de Honda y un pack de carga y descarga de Honda para las baterías.

El innovador dispositivo de ayuda para emergencias se probará en situaciones reales para evaluar toda su potencialidad.

Toyota Motor Corporation (Toyota) y Honda R&D Co. Ltd. (Honda) desarrollarán un generador de electricidad portátil, denominado ‘Moving e’, consistente en un autobús de pila de combustible de hidrógeno que puede transportar una gran cantidad de hidrogeno, generadores eléctricos y baterías portátiles para poder ofrecer electricidad en cualquier momento y lugar.

Cuando una red eléctrica se daña durante un desastre natural, como un tifón o una fuerte tormenta, puede producirse una interrupción del suministro de electricidad a hogares, centros de evacuación u otras instalaciones críticas.

Para solucionar esta situación, Toyota y Honda unen sus tecnologías creando esta unidad móvil de generación y suministro de electricidad y realizando pruebas reales.

Gracias a su movilidad, ‘Moving e’ puede ser utilizado en situaciones puntuales de emergencia o desastres naturales para proveer electricidad en las zonas afectadas, o de manera más genérica para proveer electricidad en un evento, por ejemplo

Durante estas pruebas reales, ambas compañías podrán valorar las necesidades reales de los potenciales beneficiarios y usuarios, así como la facilidad de uso del sistema.

La unidad móvil de generación y suministro de electricidad ‘Moving e’ está formado por un autobús de pila de combustible de hidrógeno y estación de carga de Toyota, un generador portátil de electricidad Power Exporter 9000 de Honda, dos baterías portátiles —Honda LiB-AID E500 y Honda Mobile Power Pack (MPP)— y un pack de carga y descarga de Honda para las baterías MPP

La unidad móvil, con todo este equipamiento en su interior, podrá trasladarse al lugar necesario y suministrar electricidad en dicha ubicación.

Así, las baterías y generadores permitirán extraer la electricidad del autobús, sirviendo de fuente de alimentación para todo tipo de aparatos eléctricos.

Desarrollado sobre la base de la versión previa del autobús de pila de combustible de hidrógeno de Toyota (Toyota Fuel Cell Bus), el autobús de hidrógeno con estación de carga equipa el doble de depósitos de hidrógeno de alta presión, aumentando significativamente la cantidad de hidrogeno que puede transportar, permitiendo una gran capacidad y rendimiento para la generación y suministro de electricidad: 454 kWh con una potencia de 18kW.

En el caso de un corte de energía debido a un desastre, esta gran capacidad permite al ‘Moving e’ suministrar electricidad en áreas interiores, como un centro de evacuación, así como para vehículos eléctricos, almacenando la electricidad generada por la estación de carga en las baterías portátiles de gran capacidad Honda Mobile Power Packs (MPP) y Honda LiB-AID E500.

El autobús de hidrógeno con estación de carga ‘Moving e’ también incorpora un área de descanso en su interior, pudiendo así servir como lugar de apoyo para las personas o trabajadores en caso de desastre o emergencia.

Ambas compañías pondrán a prueba la efectividad del ‘Moving e’ mediante su uso en varios municipios y empresas que cumplan las condiciones necesarias y deseen colaborar con el proyecto.

Visión general del proyecto ‘Moving e’

Inicio de las pruebas

Septiembre de 2020

Área aproximada donde se puede usar ‘Moving e’

Unos 100 km de radio desde una estación de carga/suministro de hidrógeno con capacidad de repostar un autobús de pila de combustible (FC Bus)

Capacidad de suministro

Máximo 490 kWh (Máximo aprox. 240 kWh si el autobús ha de desplazarse 200 km para repostar hidrógeno)

Configuración ‘Moving e’

• 1 autobús de pila de combustible de hidrógeno y estación de carga de Toyota

• 2 generadores portátiles de electricidad Power Exporter 9000 de Honda

• Baterías portátiles.

20 unidades Honda LiB-AID E500

36 unidades Honda Mobile Power Pack (MPP)

36 unidades pack de carga y descarga para las baterías MPP

