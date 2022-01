Volkswagen patrocina la edición 2022 de Rock in Rio Brasil

“ El público joven, los artistas de renombre, la interacción digital y todo el engagement generado por Rock in Rio permiten una sinergia con la estrategia que hemos adoptado aquí en Brasil. Es una excelente oportunidad de experiencias de marca que brindaremos a nuestros clientes y participantes del festival ”, destaca Roger Corassa, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen do Brasil. “ El público joven, los artistas de renombre, la interacción digital y todo el engagement generado por Rock in Rio permiten una sinergia con la estrategia que hemos adoptado aquí en Brasil. Es una excelente oportunidad de experiencias de marca que brindaremos a nuestros clientes y participantes del festival ”, destaca Roger Corassa, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen do Brasil.

La cultura tradicional del evento basada en la premisa “Por un mundo mejor”, así como la certificación de la norma internacional ISO 20121 en el ámbito de la gestión sustentable y el cumplimiento de estos lineamientos para la presente edición, están alineados con la estrategia Way To Zero , un objetivo global de hacer que su negocio sea neutral en carbono en todo el mundo para 2050.

Además de la exposición de su marca en las activaciones que preceden al evento, Volkswagen también contará con un espacio exclusivo para acciones de relación en la zona VIP de la Ciudad del Rock, así como un stand cercano al Escenario Mundo para las activaciones. con los visitantes del evento.

En esta edición, Volkswagen también es copatrocinador del Sunset Stage, que cuenta con un cartel confirmado con los artistas: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove y Duda Beat (8 de septiembre); Avril Lavigne (9 de septiembre); CeeLo Green (10 de septiembre); Ludmilla y Macy Gray (11 de septiembre).