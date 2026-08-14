Benjamín Amadeo se animó a mirar su infancia y convirtió a su pasado en inspiración

El nuevo trabajo fue producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad y plantea un recorrido musical alrededor de una pregunta sencilla pero profunda: qué ocurre con aquellos sueños que teníamos cuando éramos chicos y qué lugar ocupan en nuestra vida adulta.

En ese sentido, Amadeo construye el disco alrededor de la distancia entre “el niño de la foto decepcionado con la capa y el tipo con la remera”, como él mismo lo define, y entre las expectativas de la infancia y la rutina de la vida adulta.

La propuesta no busca renegar de esas viejas ilusiones. Todo lo contrario: las reivindica como parte de la identidad y como aquello que, incluso cuando parece absurdo, mantiene vivo el deseo de seguir imaginando.

“Prometieron Volar” se presenta así como un disco de pop honesto, atravesado por la nostalgia y la celebración del camino recorrido. Una invitación a mirar una vieja fotografía y descubrir que aquello que alguna vez generó frustración puede, con el paso del tiempo, convertirse en una razón para sonreír.

El álbum está compuesto por 10 canciones: Cómo duele, Mil disparos, Posterguemos, Qué bien me hacía olvidarte, No me dediques más canciones —junto a Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad—, Museo, El mensaje, Tú y yo, Pasaría y Tarde o temprano.

Pero el lanzamiento del disco no será el único acontecimiento importante para el artista. Benjamín Amadeo llevará “Prometieron Volar” a los escenarios con una gira por Argentina y Latinoamérica, que incluirá presentaciones en Perú, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Montevideo, Mendoza, La Plata y Rosario.

El punto más esperado del recorrido será el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizará la presentación oficial de su nuevo álbum.