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Benjamín Amadeo se animó a mirar su infancia y convirtió a su pasado en inspiración

Lo viejo funciona: Benjamín Amadeo volvió al pasado y reveló el significado detrás de su nuevo disco. Enterate.

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Benjamín Amadeo se animó a mirar su infancia y convirtió a su pasado en inspiración

Benjamín Amadeo lanzó “Prometieron Volar”, su cuarto disco de estudio, un trabajo atravesado por la nostalgia, los sueños de la infancia y la mirada que tenemos sobre aquello que alguna vez imaginamos ser. El álbum llega acompañado por el videoclip de “Tú y yo”, una de las canciones que forman parte de esta nueva etapa del artista.

La portada del disco funciona como una declaración de principios. En ella aparece Benjamín Amadeo de niño, vestido con una capa de Superman, una imagen que representa el eje conceptual de todo el álbum: ese espacio que existe entre las ilusiones que tenemos durante la infancia y la persona en la que finalmente nos convertimos.

Desde ese lugar, Prometieron Volar propone volver al pasado, pero sin nostalgia dolorosa. Por el contrario, busca recuperar aquellas fantasías que alguna vez hicieron sentir que todo era posible y mirarlas con la ternura que llega con los años.

Durante los últimos meses, el cantante fue anticipando este nuevo universo a través de distintos lanzamientos. “Pasaría”, “Mil disparos” y “Museo” fueron algunas de las canciones que comenzaron a mostrar la identidad sonora del álbum. Ahora, con el disco completo disponible, se suma “Tú y yo”, que también cuenta con su propio videoclip.

El nuevo trabajo fue producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad y plantea un recorrido musical alrededor de una pregunta sencilla pero profunda: qué ocurre con aquellos sueños que teníamos cuando éramos chicos y qué lugar ocupan en nuestra vida adulta.

En ese sentido, Amadeo construye el disco alrededor de la distancia entre “el niño de la foto decepcionado con la capa y el tipo con la remera”, como él mismo lo define, y entre las expectativas de la infancia y la rutina de la vida adulta.

La propuesta no busca renegar de esas viejas ilusiones. Todo lo contrario: las reivindica como parte de la identidad y como aquello que, incluso cuando parece absurdo, mantiene vivo el deseo de seguir imaginando.

Prometieron Volar” se presenta así como un disco de pop honesto, atravesado por la nostalgia y la celebración del camino recorrido. Una invitación a mirar una vieja fotografía y descubrir que aquello que alguna vez generó frustración puede, con el paso del tiempo, convertirse en una razón para sonreír.

El álbum está compuesto por 10 canciones: Cómo duele, Mil disparos, Posterguemos, Qué bien me hacía olvidarte, No me dediques más canciones —junto a Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad—, Museo, El mensaje, Tú y yo, Pasaría y Tarde o temprano.

Pero el lanzamiento del disco no será el único acontecimiento importante para el artista. Benjamín Amadeo llevará “Prometieron Volar” a los escenarios con una gira por Argentina y Latinoamérica, que incluirá presentaciones en Perú, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Montevideo, Mendoza, La Plata y Rosario.

El punto más esperado del recorrido será el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizará la presentación oficial de su nuevo álbum.

En pocas palabras

  • Lanzamiento: Benjamín Amadeo presenta "Prometieron Volar", su cuarto disco, enfocado en la nostalgia infantil y los sueños.
  • Concepto: El álbum explora la brecha entre las ilusiones de la infancia y la realidad adulta, con la portada como símbolo.
  • Gira: El artista recorrerá Argentina y Latinoamérica, culminando el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex.
Resumen generado por Thinkindot AI
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