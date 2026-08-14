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Una ola y un desenlace fatal: así murió un surfista argentino de 40 años en una isla exótica

Un paraíso, una ola y un final inesperado: murió Gonchi, un surfista argentino de 40 años, de forma drámatica. Enterate.

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foto generada con IA con fines ilustrativos

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Gonzalo Balado, un surfista oriundo de Mar del Plata, murió luego de sufrir un accidente mientras practicaba surf en una peligrosa zona de rompientes de la Isla de Pascua. Tenía 40 años y desde hacía dos años había elegido Rapa Nui como lugar para vivir junto a su pareja.

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Insaciable, el nuevo fenómeno de terror en los cines: obsesiones modernas y una peligrosa moda extrema. (Foto: Gentileza Prensa)

La tarde del martes terminó en tragedia para un grupo de surfistas que se encontraba en una de las zonas de rompientes de Rapa Nui, donde las condiciones del terreno convierten al lugar en un sector de especial peligrosidad por la presencia de rocas.

Balado se encontraba surfeando junto a otros dos compañeros cuando, alrededor de las 16.30, sufrió un inconveniente durante una maniobra. Sus acompañantes lograron sacarlo del agua y trasladarlo hasta el Hospital Hanga Roa, pero pese al esfuerzo de los médicos, no pudieron salvarlo.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades marítimas chilenas, la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Al momento del accidente no existían alertas especiales por mal tiempo, marejadas ni condiciones meteorológicas adversas.

La emergencia había sido comunicada a través del número marítimo 137, luego de que el hospital local recibiera el aviso de que un hombre se estaba ahogando. Ante la situación, la Armada chilena desplegó una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua para intentar asistir al surfista.

Sin embargo, cuando los equipos llegaron al lugar, los compañeros de Balado ya habían conseguido trasladarlo hasta el centro médico.

Los profesionales del Hospital Hanga Roa realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero finalmente confirmaron su muerte.

Los otros dos surfistas que estaban con él sobrevivieron y se encuentran fuera de peligro.

Balado era oriundo de Mar del Plata, pero hacía aproximadamente dos años había decidido instalarse en Rapa Nui junto a su pareja, Yamileth Pasmiño. En la isla había construido una nueva vida ligada a dos de sus grandes pasiones: la gastronomía y el surf.

Sus amigos y allegados lo llamaban “El Che” o “Gonchi”. Junto a su pareja tenía un pequeño restaurante en el que trabajaba principalmente en la cocina y, durante sus momentos libres, se dedicaba a recorrer las costas de la isla y practicar surf.

La noticia generó conmoción entre quienes lo conocían y compartían con él la pasión por las olas. Desde hacía tiempo, Balado era parte de la comunidad vinculada al surf de grandes olas de Rapa Nui.

“Era un enamorado del surf acá, junto a otros rapanui que corren olas grandes”, contó Mai Teao, delegado presidencial provincial de Rapa Nui, al referirse al marplatense fallecido.

La tragedia ocurrió en un lugar que los propios habitantes conocen por la presencia de rocas y la dificultad de sus rompientes. A pesar de que no había condiciones meteorológicas adversas, un accidente durante la práctica terminó desencadenando un desenlace fatal.

Así, la vida que Gonzalo Balado había construido lejos de Mar del Plata terminó abruptamente en el mismo lugar que había elegido para vivir y disfrutar de una de sus grandes pasiones: el mar y el surf.

En pocas palabras

  • Surfista argentino: Gonzalo Balado, de 40 años, murió trágicamente en la Isla de Pascua tras un accidente practicando surf.
  • Accidente fatal: Sufrió un incidente en una peligrosa zona de rompientes, siendo trasladado al Hospital Hanga Roa donde se confirmó su deceso por asfixia por inmersión.
  • Vida en Rapa Nui: Balado, conocido como “Gonchi”, vivía en la isla hace dos años con su pareja y dirigía un restaurante, además de ser un apasionado del surf.
Resumen generado por Thinkindot AI
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