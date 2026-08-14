Marley y Flor Peña, juntos otra vez: la propuesta que sacude al streaming tras el escándalo con Luzu

“Lo único que me pidieron es no decir los canales que están barajando esta propuesta pero son tres de streaming importantes”, explicó Sposato.

"Están barajando cuál les cierra más y es este año. Luzu no es. No se soprendan que Olga aparezca porque todo puede pasar a noviembre y diciembre también", remarcó el periodista.

En tanto, aún no está confirmado si efectivamente Flor Peña y Marley aceptarán algunas de estas propuestas con las que ya contarían pero al parecer el interés de varias señales para que vuelvan a tener aire juntos en streaming antes de fin de año es concreto.

Por su parte, el Pollo Álvarez y Mica Vázquez ocuparon esta semana con el ciclo Un mediodía mejor la franja que quedó vacante en Luzu tras la polémica salida de Peña y Marley.

La firme decisión de Nico Occhiato con Florencia Peña en Luzu

Ángel de Brito contó desde su ciclo de streaming por Bondi que tras una reunión y distintas conversaciones con el representante de Florencia Peña, Nico Occhiato resolvió que la conductora no regresará con su programa al streaming: El Show del verano no volverá a emitirse en Luzu con la dupla integrada por la actriz y Marley.

Según trascendió, Occhiato tenía intención de que Marley continuara formando parte de la programación de Luzu. Sin embargo, el conductor ya había dejado en claro que no quería seguir adelante con el ciclo sin su compañera, por lo que el proyecto quedó descartado en su formato original.

Ahora resta saber si Marley encabezará un nuevo programa dentro de la plataforma junto a otro compañero o si su futuro tomará un rumbo diferente.

Mientras se define su próximo paso en los medios, Peña sigue enfocada en su carrera artística: actualmente protagoniza la obra Las hijas y tiene prevista una gira teatral junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, consolidando así su agenda en el teatro.