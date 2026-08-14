Comenzó la selección de candidatos para los Premios Quorum 2026

Entre las principales distinciones se encuentran:

Trayectoria Judicial Destacada

Revelación Judicial Joven

Innovación en la Gestión Judicial (AMBA)

Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa

Excelencia en Educación Jurídica

También habrá reconocimientos específicos para quienes se hayan destacado en:

Derecho Penal y Penal Económico

Derecho Administrativo

Derecho Laboral

Derecho Civil y Comercial

Derecho Corporativo

El listado se completa con categorías destinadas al:

Estudio Boutique del Año

Mejor Proyecto Judicial Impulsado por las Provincias

Tribunal o Juzgado Destacado del Año

Ministerio Público Fiscal Destacado

Estudio Jurídico del Año.

Además de los premios principales, durante la ceremonia se entregarán menciones de honor a personalidades e instituciones que hayan tenido una participación destacada en el ámbito judicial.

La jornada también incluirá un homenaje especial a una figura considerada relevante dentro de la Justicia argentina.

Cuándo y dónde será la ceremonia

La gala de premiación está prevista para el martes 6 de octubre, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La actividad comenzará a las 18, con un cóctel para los invitados, mientras que la entrega de los reconocimientos está programada para las 19.

Una edición con participación internacional

Uno de los aspectos destacados de esta segunda edición será la presencia de representantes del ámbito judicial de distintos países.

Entre los invitados y observadores internacionales se prevé la participación de jueces federales en ejercicio de Estados Unidos, una fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España y un fiscal de la Corte de ese país.

También estarán presentes representantes de Brasil, entre ellos el procurador de Justicia Criminal de San Pablo, además de integrantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, magistrados provenientes de Uruguay y un fiscal italiano especializado en la lucha contra las mafias.

La participación de estos referentes busca aportar una dimensión internacional a un encuentro que tiene como eje principal el reconocimiento a quienes contribuyen al funcionamiento y la evolución del sistema judicial argentino.

Los Premios Quorum son organizados por Revista Quorum, medio especializado en información judicial perteneciente al Grupo El Observador. Con esta segunda edición, la iniciativa apunta a consolidarse como uno de los encuentros de referencia para la comunidad jurídica argentina y a reconocer anualmente el trabajo de profesionales, organismos e instituciones vinculados con la Justicia.