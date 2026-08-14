En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
justicia
Premios
Justicia

Comenzó la selección de candidatos para los Premios Quorum 2026

El Consejo de Notables, integrado por 12 decanos de facultades de Derecho, ya trabaja en la definición de las ternas. La ceremonia será el 6 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA.

Banner Seguinos en google DESK
El Consejo de Notables empezó a trabajar en la definición de las ternas.

El Consejo de Notables empezó a trabajar en la definición de las ternas.

La segunda edición de los Premios Quorum ya inició oficialmente su proceso de selección. El Consejo de Notables, conformado por 12 decanos de prestigiosas facultades de Derecho de distintas provincias, comenzó a trabajar en la definición de las ternas que competirán en las 15 categorías previstas para distinguir a profesionales e instituciones que se destacaron en el ámbito de la Justicia argentina durante 2026.

Leé también La Justicia ordenó que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelva a Campana
La casaquinta de Villa Rosa, en Pilar, valuada en US$17 millones, quedó bajo investigación por presunto lavado de activos. (Foto: archivo).

La primera instancia permanecerá abierta hasta el 25 de agosto. Una vez finalizado ese período, más de 150 especialistas vinculados al ámbito jurídico participarán de la elección de los ganadores.

Para determinar las candidaturas y posteriormente los premios, se tendrán en cuenta distintos aspectos, entre ellos el mérito profesional, la conducta ética, la capacidad de innovación y el impacto institucional de cada postulación. El período considerado para evaluar los antecedentes comprende desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de julio de 2026.

Cuáles son las categorías de los Premios Quorum

La edición 2026 contempla un total de 15 categorías, destinadas a reconocer diferentes áreas y actores del sistema judicial argentino.

Entre las principales distinciones se encuentran:

  • Trayectoria Judicial Destacada
  • Revelación Judicial Joven
  • Innovación en la Gestión Judicial (AMBA)
  • Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa
  • Excelencia en Educación Jurídica

También habrá reconocimientos específicos para quienes se hayan destacado en:

  • Derecho Penal y Penal Económico
  • Derecho Administrativo
  • Derecho Laboral
  • Derecho Civil y Comercial
  • Derecho Corporativo

El listado se completa con categorías destinadas al:

  • Estudio Boutique del Año
  • Mejor Proyecto Judicial Impulsado por las Provincias
  • Tribunal o Juzgado Destacado del Año
  • Ministerio Público Fiscal Destacado
  • Estudio Jurídico del Año.

Además de los premios principales, durante la ceremonia se entregarán menciones de honor a personalidades e instituciones que hayan tenido una participación destacada en el ámbito judicial.

La jornada también incluirá un homenaje especial a una figura considerada relevante dentro de la Justicia argentina.

Cuándo y dónde será la ceremonia

La gala de premiación está prevista para el martes 6 de octubre, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La actividad comenzará a las 18, con un cóctel para los invitados, mientras que la entrega de los reconocimientos está programada para las 19.

Una edición con participación internacional

Uno de los aspectos destacados de esta segunda edición será la presencia de representantes del ámbito judicial de distintos países.

Entre los invitados y observadores internacionales se prevé la participación de jueces federales en ejercicio de Estados Unidos, una fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España y un fiscal de la Corte de ese país.

También estarán presentes representantes de Brasil, entre ellos el procurador de Justicia Criminal de San Pablo, además de integrantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, magistrados provenientes de Uruguay y un fiscal italiano especializado en la lucha contra las mafias.

La participación de estos referentes busca aportar una dimensión internacional a un encuentro que tiene como eje principal el reconocimiento a quienes contribuyen al funcionamiento y la evolución del sistema judicial argentino.

Los Premios Quorum son organizados por Revista Quorum, medio especializado en información judicial perteneciente al Grupo El Observador. Con esta segunda edición, la iniciativa apunta a consolidarse como uno de los encuentros de referencia para la comunidad jurídica argentina y a reconocer anualmente el trabajo de profesionales, organismos e instituciones vinculados con la Justicia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
justicia Premios
Notas relacionadas
Causa Facundo Moyano: quiénes son los 14 testigos clave citados en la investigación por Candela Arizaga
La Justicia ordenó embargar el departamento de San José 1111 de Cristina Kirchner
La Justicia ordenó al Gobierno reparar rutas nacionales del sur de Santa Fe

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar