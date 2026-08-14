Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775

¿Cuánto se cobra en mano entre el haber básico y el bono de $70.000?

Con la suba por movilidad del 1,89%, el haber básico de la jubilación mínima asciende a $419.775,93 netos. Al sumarse el bono de asistencia económica de $70.000 que otorga el Estado nacional, el ingreso garantizado de bolsillo alcanza un total de $489.775,93 netos.

En los casos de jubilados con ingresos que superan la mínima pero no llegan a los $489.775,93, el organismo abona un proporcional del bono hasta completar dicho tope mensual.

¿Cómo continúa el calendario de cobro tras el fin de semana largo?

Debido al feriado nacional trasladado del lunes 17 de agosto, la actividad bancaria presencial y las acreditaciones automáticas se pausarán durante tres días.

El cronograma oficial de jubilaciones mínimas se reanudará el martes 18 de agosto bajo el siguiente esquema:

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026 (hoy).

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en Mi ANSES?

Los titulares pueden revisar el detalle de su liquidación ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Mis Cobros" o "Recibo de Sueldo", el sistema detalla el concepto del haber mensual reajustado, el plus extraordinario y los descuentos de ley correspondientes a la obra social.