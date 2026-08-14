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Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos del mes para el sector pasivo. La liquidación incluye el aumento por movilidad mensual del 1,89% y el bono extraordinario de $70.000.

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Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta este viernes una nueva jornada de pagos para los jubilados y pensionados del sistema nacional. Tras aplicarse el ajuste indexatorio mensual fijado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las cuentas bancarias reciben las transferencias con los nuevos valores de bolsillo.

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La acreditación de hoy permite a los beneficiarios disponer de sus haberes antes del receso bancario por el fin de semana largo, garantizando el acceso a los fondos en las sucursales y terminales electrónicas de todo el país.

¿Quiénes cobran la jubilación mínima con bono este viernes 14 de agosto?

Jubilados de ANSES: qui&eacute;nes cobran HOY 14 de agosto los $489.775

Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775

Este viernes 14 de agosto corresponde el cobro a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 4.

Los fondos quedan acreditados automáticamente desde las primeras horas de la jornada en sus respectivas cajas de ahorro para ser retirados por ventanilla bancaria, cajero automático o utilizados mediante compras con tarjeta de débito.

¿Cuánto se cobra en mano entre el haber básico y el bono de $70.000?

Con la suba por movilidad del 1,89%, el haber básico de la jubilación mínima asciende a $419.775,93 netos. Al sumarse el bono de asistencia económica de $70.000 que otorga el Estado nacional, el ingreso garantizado de bolsillo alcanza un total de $489.775,93 netos.

En los casos de jubilados con ingresos que superan la mínima pero no llegan a los $489.775,93, el organismo abona un proporcional del bono hasta completar dicho tope mensual.

¿Cómo continúa el calendario de cobro tras el fin de semana largo?

Debido al feriado nacional trasladado del lunes 17 de agosto, la actividad bancaria presencial y las acreditaciones automáticas se pausarán durante tres días.

El cronograma oficial de jubilaciones mínimas se reanudará el martes 18 de agosto bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en Mi ANSES?

Los titulares pueden revisar el detalle de su liquidación ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Mis Cobros" o "Recibo de Sueldo", el sistema detalla el concepto del haber mensual reajustado, el plus extraordinario y los descuentos de ley correspondientes a la obra social.

En pocas palabras

  • ANSES y pagos: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para jubilados y pensionados.
  • Montos actualizados: Los haberes incluyen un aumento del 1,89% por movilidad y un bono extraordinario de $70.000.
  • Próximos cobros: El calendario se reanuda el martes 18 de agosto para DNI terminados en 5, tras el fin de semana largo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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