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Conmoción total por las palabras del papá de Gaspi tras la muerte del influencer: se sumó a una teoría oscura que rodea el accidente

El papá de Gaspi rompió el silencio y alimentó una inquietante hipótesis sobre la tragedia. Enterate.

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Conmoción total por las palabras del papá de Gaspi tras la muerte del influencer: se sumó a una teoría oscura que rodea el accidente

Apenas pasaron unas horas desde que el cuerpo de Gaspar Prim Díaz fue liberado para ser repatriado y el dolor de su familia parece volverse cada vez más insoportable. Mientras Argentina sigue conmocionada por la muerte del joven influencer de 23 años en el trágico choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, una inesperada declaración de su padre sacudió por completo el caso.

En medio del duelo más devastador que puede atravesar una persona, Ricardo Prim decidió hablar públicamente por primera vez y dejó una frase que abrió un enorme interrogante alrededor de la tragedia.

El hombre confesó que todavía no logra comprender lo ocurrido.

"Me enteré al mediodía del domingo y todavía no caigo del todo", reconoció desde Puerto Madryn, donde intenta procesar una pérdida que describe como imposible de asimilar.

Pero lo que más sorprendió fue que, lejos de mostrarse convencido de la versión oficial, reveló que mantiene profundas dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.

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"No se sabe si fue un accidente o algo más", deslizó con evidente angustia.

Las palabras generaron un fuerte impacto porque llegan en medio de una ola de teorías que comenzaron a circular en redes sociales tras la muerte de Gaspi, del director audiovisual Lucas Vignale y del cantante estadounidense Oliver Tree.

Según contó el padre del influencer, desde distintos lugares del mundo comenzaron a llegarle mensajes, versiones y datos relacionados con lo ocurrido.

Y aunque aclaró que muchas cuestiones todavía deben ser investigadas, admitió que hay aspectos del caso que le generan enormes interrogantes.

Mientras tanto, el hombre intenta enfrentar una realidad que todavía le resulta imposible aceptar.

"Es mi hijito", expresó con la voz quebrada.

Y agregó una frase que refleja el nivel de devastación que atraviesa la familia:

"El dolor que uno siente cuando pierde un hijo no se puede explicar."

Para Ricardo, la muerte de Gaspi resulta todavía más difícil de entender porque asegura que atravesaba uno de los mejores momentos de su vida.

Con apenas 23 años, el creador de contenido había logrado construir una comunidad de millones de seguidores, desarrollaba nuevos proyectos y soñaba con expandir su carrera a nivel internacional: "Estaba en su mejor momento", lamentó.

"Murió de una manera muy injusta." Las declaraciones llegan mientras continúan las investigaciones sobre el choque de las aeronaves ocurrido en Río de Janeiro, una tragedia que dejó seis víctimas fatales y que provocó conmoción tanto en Brasil como en Argentina.

Por estas horas, el foco está puesto en la repatriación de los restos del influencer. Sin embargo, el golpe emocional fue tan fuerte que la familia no encontró fuerzas para viajar a Brasil.

Finalmente, fueron dos amigos cercanos quienes se encargaron de realizar los trámites necesarios para traer el cuerpo de regreso al país.

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