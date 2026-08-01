Furor en Netflix: la serie coreana ideal para maratonear que los fans del K-drama están viendo

Ese personaje se encuentra en un momento especialmente complicado de su vida. Después de dos décadas intentando cumplir una aspiración profesional, llega a un punto límite. Pero la historia no se queda únicamente en la caída. El protagonista conoce entonces a una productora saturada que termina ayudándolo a volver a creer en sí mismo.

Ese encuentro funciona como uno de los motores principales de la trama. Dos personas que atraviesan situaciones complejas terminan conectadas por sus propias dificultades. La serie utilizó esa relación para explorar cuestiones como la frustración, la ambición y las expectativas que cada persona deposita sobre su propia vida.

También aparece una mirada particular sobre la industria creativa. El deseo de triunfar puede convertirse en una fuente constante de presión y comparación. Y cuando los resultados no llegan, la frustración puede terminar afectando incluso las relaciones más cercanas.

Cuántos episodios tiene Hacemos lo que podemos en Netflix

La versión disponible en Argentina presentó 12 episodios, con una duración aproximada de entre 60 y 70 minutos cada uno. La duración permitió que la producción desarrollara con calma los conflictos de sus protagonistas.

No se trató de una serie pensada únicamente para avanzar rápidamente de una escena a otra. Los silencios, los diálogos y las relaciones entre los personajes tuvieron un peso importante dentro de la narración.

Ese ritmo también ayudó a construir una historia en la que el componente emocional no apareció únicamente mediante grandes acontecimientos. Muchas de las situaciones se apoyaron en pequeñas frustraciones, conversaciones y decisiones que fueron dando forma a los personajes.

El resultado fue una miniserie que pudo verse como una historia sobre el mundo creativo, pero también como un relato mucho más amplio sobre qué ocurre cuando una persona intenta perseguir un sueño durante demasiado tiempo.

El elenco principal de Hacemos lo que podemos

Koo Kyo-hwan

Go Youn-jung

Oh Jung-se

Kang Mal-geum

Park Hae-joon

Bae Jong-ok

Choi Won-yeong

Han Seon-hwa

Hacemos lo que podemos, una de las sorpresas de Netflix en 2026

El principal atractivo de Hacemos lo que podemos terminó estando precisamente en aquello que inicialmente pudo jugar en su contra: su bajo perfil.

La serie no necesitó convertirse en el estreno más comentado para generar una respuesta positiva entre quienes la descubrieron. Su combinación de humor negro, drama y personajes imperfectos fue suficiente para diferenciarla.

El resultado fue una de esas series que pueden aparecer tarde en la lista de un espectador y terminar ocupando un lugar mucho más importante del esperado.

Para quienes todavía no la hayan descubierto, Hacemos lo que podemos quedó así como una de las producciones que merece ser rescatada del enorme catálogo de Netflix en 2026.

Tráiler oficial de Hacemos lo que podemos en Netflix