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Furor en Netflix: la serie coreana ideal para maratonear que los fans del K-drama están viendo

Hacemos lo que podemos se convirtió en una de las series coreanas de Netflix más comentadas en 2026 con apenas una sola temporada.

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Furor en Netflix: la serie coreana ideal para maratonear que los fans del K-drama están viendo. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie coreana ideal para maratonear que los fans del K-drama están viendo. (Foto: Archivo)

El catálogo de Netflix creció tanto que encontrar una producción capaz de destacar entre cientos de estrenos se volvió cada vez más difícil. Eso ocurrió con Hacemos lo que podemos, una miniserie coreana que llegó a la plataforma y que rápidamente consiguió llamar la atención de críticos y espectadores que decidieron darle una oportunidad.

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Netflix tiene la serie coreana romántica del momento y es el K-drama perfecto para maratonear. (Foto: Archivo)

La propuesta consiguió así convertirse en una especie de gran tapada de 2026. No necesitó presentarse como el lanzamiento más importante del año para encontrar espectadores dispuestos a descubrirla.

Su particular combinación de drama y humor negro también permitió que se alejara de los K-dramas más convencionales. La historia puso el foco en las dificultades de sus protagonistas y en la manera en que las frustraciones pueden afectar los vínculos personales.

De qué trata la serie coreana Hacemos lo que podemos en Netflix

La sinopsis oficial resumió el punto de partida de manera muy concreta: "Tras 20 años tratando de hacer su primera película, un aspirante a director toca fondo. Pero entonces conoce a una productora abrumada que le ayuda a redescubrir su valor".

Ese personaje se encuentra en un momento especialmente complicado de su vida. Después de dos décadas intentando cumplir una aspiración profesional, llega a un punto límite. Pero la historia no se queda únicamente en la caída. El protagonista conoce entonces a una productora saturada que termina ayudándolo a volver a creer en sí mismo.

Ese encuentro funciona como uno de los motores principales de la trama. Dos personas que atraviesan situaciones complejas terminan conectadas por sus propias dificultades. La serie utilizó esa relación para explorar cuestiones como la frustración, la ambición y las expectativas que cada persona deposita sobre su propia vida.

También aparece una mirada particular sobre la industria creativa. El deseo de triunfar puede convertirse en una fuente constante de presión y comparación. Y cuando los resultados no llegan, la frustración puede terminar afectando incluso las relaciones más cercanas.

Cuántos episodios tiene Hacemos lo que podemos en Netflix

La versión disponible en Argentina presentó 12 episodios, con una duración aproximada de entre 60 y 70 minutos cada uno. La duración permitió que la producción desarrollara con calma los conflictos de sus protagonistas.

No se trató de una serie pensada únicamente para avanzar rápidamente de una escena a otra. Los silencios, los diálogos y las relaciones entre los personajes tuvieron un peso importante dentro de la narración.

Ese ritmo también ayudó a construir una historia en la que el componente emocional no apareció únicamente mediante grandes acontecimientos. Muchas de las situaciones se apoyaron en pequeñas frustraciones, conversaciones y decisiones que fueron dando forma a los personajes.

El resultado fue una miniserie que pudo verse como una historia sobre el mundo creativo, pero también como un relato mucho más amplio sobre qué ocurre cuando una persona intenta perseguir un sueño durante demasiado tiempo.

El elenco principal de Hacemos lo que podemos

  • Koo Kyo-hwan
  • Go Youn-jung
  • Oh Jung-se
  • Kang Mal-geum
  • Park Hae-joon
  • Bae Jong-ok
  • Choi Won-yeong
  • Han Seon-hwa

Hacemos lo que podemos, una de las sorpresas de Netflix en 2026

El principal atractivo de Hacemos lo que podemos terminó estando precisamente en aquello que inicialmente pudo jugar en su contra: su bajo perfil.

La serie no necesitó convertirse en el estreno más comentado para generar una respuesta positiva entre quienes la descubrieron. Su combinación de humor negro, drama y personajes imperfectos fue suficiente para diferenciarla.

El resultado fue una de esas series que pueden aparecer tarde en la lista de un espectador y terminar ocupando un lugar mucho más importante del esperado.

Para quienes todavía no la hayan descubierto, Hacemos lo que podemos quedó así como una de las producciones que merece ser rescatada del enorme catálogo de Netflix en 2026.

Tráiler oficial de Hacemos lo que podemos en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La serie coreana Hacemos lo que podemos se destacó en 2026 por su originalidad.
  • Trama: Narra la historia de un aspirante a director y una productora que se ayudan mutuamente a superar frustraciones.
  • Recepción: A pesar de su bajo perfil, la producción fue aclamada por su combinación de drama, humor negro y personajes complejos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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