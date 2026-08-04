Giro en el crimen de Matías Álvarez: las contradicciones, los objetos y los chats que podrían cambiar la causa

Según el primer relato atribuido al joven, Matías lo habría llamado por teléfono después de ser herido y le habría dicho: “Vení porque tu hermana me hincó”. Durante esa conversación también habría escuchado a Victoria gritar de fondo: “Me rompió el celular”.

Sin embargo, la familia afirmó que posteriormente el testigo cambió su versión y sostuvo que la llamada no había sido realizada por Matías, sino por la propia acusada.

La diferencia no resulta menor: podría ser determinante para establecer quién tuvo acceso al teléfono después del ataque, qué ocurrió durante los minutos posteriores y quiénes conocían la situación antes del traslado al hospital.

El celular de Matías desapareció después del crimen

La familia también reclama que se encuentre el teléfono celular de la víctima, considerado una pieza central para reconstruir tanto las últimas horas de Matías como la dinámica de su relación con Cantero.

De acuerdo con sus allegados, el dispositivo permaneció encendido durante varias horas después de la muerte y luego dejó de emitir señal. Hasta el momento, no habría sido localizado.

El aparato podría contener comunicaciones previas al ataque, registros de llamadas, mensajes, archivos y datos de geolocalización. También permitiría determinar si alguien lo manipuló después de que Matías resultara herido.

La hermana de la víctima aseguró que la acusada tenía acceso habitual al celular y a las redes sociales de su pareja. “Ella le manejaba el celular y la cuenta de Instagram. Publicaba cosas haciéndose pasar por él”, afirmó Leticia, quien describió a su hermano como una persona reservada con su vida privada.

Una habitación revuelta y los ahorros que ya no estaban

Otro punto señalado por la familia es el estado en el que habría quedado la habitación donde ocurrió el ataque. Según su denuncia, el ambiente estaba completamente revuelto. Además, advirtieron que faltaba el dinero en efectivo que Matías guardaba como ahorro.

Los chats y las fotos difundidas por los amigos de Matías

En las últimas horas, amigos y familiares comenzaron a publicar capturas de supuestas conversaciones privadas, registros de llamadas y fotografías de Matías con lesiones visibles en el rostro.

Lucas Achinelli, uno de sus amigos más cercanos, difundió un montaje con imágenes que, según explicó, recibió de otras personas del entorno. En una de las capturas aparece una conversación de WhatsApp en la que un interlocutor le pregunta a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

Las fotografías muestran al joven con hematomas alrededor de un ojo y en una mejilla. También se difundieron supuestos registros de llamadas y mensajes de voz.

La familia también reclama que se encuentre el teléfono celular de la víctima, considerado una pieza central para reconstruir tanto las últimas horas de Matías como la dinámica de su relación con Cantero. (Foto: X)

Achinelli acompañó las publicaciones con un duro mensaje contra la acusada y reclamó que la Fiscalía solicite la pena máxima.

No obstante, los chats y las imágenes todavía no forman parte formalmente del expediente. Antes de ser considerados prueba deberán ser incorporados por la Fiscalía y sometidos a peritajes que permitan establecer su autenticidad, fecha, contexto e integridad.

La familia habla de una relación marcada por la violencia

Leticia, hermana de Matías, aseguró que la relación con Victoria Cantero estaba atravesada por celos, control, separaciones, reconciliaciones y episodios de violencia.

“Mi hermano jamás le tocó un pelo. Se crió con la idea de que a una mujer no se la golpea. Pero ella le pegaba”, sostuvo.

Según su testimonio, Matías habría sufrido arañazos, golpes y una lesión en un ojo, pero evitaba contar lo ocurrido porque sentía vergüenza.

La mujer también afirmó que, cada vez que retomaba la relación, su hermano se alejaba de familiares y amigos. “Siempre me daba cuenta de que habían vuelto porque desaparecía”, recordó.

De acuerdo con la familia, Cantero regresaba después de cada separación, pedía disculpas y prometía cambiar. Los allegados aseguran que los padres de ambos también habían intentado convencerlos de ponerle fin al vínculo.

Las denuncias previas que reclama revisar la familia

Los familiares sostienen que Matías había realizado al menos dos denuncias por situaciones de violencia, una en 2024 y otra en 2025.

Por ese motivo, reclaman que la Justicia localice esos expedientes, determine qué medidas se tomaron y establezca si existieron intervenciones previas de organismos judiciales o policiales.

La defensa de Cantero, encabezada por el abogado Marco Molero, negó que la joven tuviera antecedentes penales o una causa abierta en su contra. “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”, aseguró el letrado, quien anticipó que esperará conocer la imputación formal antes de fijar la estrategia defensiva.

El vehículo utilizado para llevarlo al hospital

La familia también pidió que sea secuestrado y sometido a peritajes el vehículo en el que Facundo Cantero trasladó a Matías hasta el Hospital Julio C. Perrando.

Los estudios podrían permitir encontrar rastros de sangre, objetos personales u otros elementos útiles para reconstruir la secuencia posterior a la puñalada.

Además, los investigadores buscarán determinar a qué hora salió el automóvil, cuánto demoró en llegar al hospital, quiénes viajaban dentro y si hubo paradas durante el recorrido.

La situación de Victoria Luz Cantero

Cantero permanece alojada en la Comisaría 11ª del barrio España y será indagada por la fiscal Ana González de Pacce. La acusada tendrá la posibilidad de declarar, responder preguntas o abstenerse, una garantía contemplada para toda persona imputada. Su defensa aguardará la comunicación formal de los cargos y el acceso a las pruebas reunidas.

La Fiscalía deberá analizar la autopsia, las pericias efectuadas en la vivienda, los testimonios, los registros telefónicos y el material que la familia pretende incorporar.

También tendrá que determinar el contexto en el que se produjo la herida mortal y si existieron otras circunstancias que permitan reconstruir completamente la dinámica del hecho.