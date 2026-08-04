Los amores famosos de Facundo Moyano: de Susana Giménez a Candela Arizaga, detalles de su pasado sentimental

La detención de Facundo Moyano, tras un confuso episodio en Belgrano con la modelo Candela Arizaga, volvió a poner el foco sobre la vida privada del exdiputado nacional e hijo de Hugo Moyano. En ese contexto, Intrusos (América TV) compartió al aire un informe con los amores más resonantes del dirigente sindical, quien a lo largo de los años mantuvo un perfil alto por sus vínculos con modelos, conductoras e influencers. Uno de los rumores más comentados de su historia sentimental fue el que lo vinculó con Susana Giménez, a fines de 2016, luego de que ambos fueran vistos cenando en el hotel Four Seasons. Aunque nunca confirmaron un romance —y siempre remarcaron que se trataba de una amistad, incluso en la mesa de Mirtha Legrand—, esa cercanía coincidió con su separación de Eva Bargiela en 2017 y lo persiguió durante años como el gran enigma de su vida amorosa.