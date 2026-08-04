Los amores famosos de Facundo Moyano: de Susana Giménez a Candela Arizaga, detalles de su pasado sentimental

Qué dijo Susana Giménez de su vínculo con Facundo Moyano

Cuando explotaron los rumores de amor con Facundo Moyano, Susana Giménez salió a desmentir todo con la picardía que la caracteriza.

En un sketch junto a Antonio Gasalla en su programa, cuando el actor le mencionó los nervios de Moyano al ser consultado por Mirtha Legrand sobre un supuesto affaire entre ambos, la diva -en personaje al igual que Gasalla- respondió entre risas: "Déjenla en paz a esa mujer, que hace cuatro años que no va a tomar ni un café con un hombre", y remató con ironía: "Además hay que tener amigos... no todo tiene que ser amor, romance, sexo". Con los años, tanto ella como Moyano coincidieron en la misma versión: se trataba de una amistad que surgió por casualidad a fines de 2016, cuando Moria Casán los presentó en un restaurante, y que nunca pasó a mayores pese a las cenas compartidas y las especulaciones mediáticas que generaron.