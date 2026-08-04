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Los amores famosos de Facundo Moyano: de Susana Giménez a Candela Arizaga, detalles de su pasado sentimental

En Intrusos compartieron al aire un informe sobre la vida amorosa del ex diputado Facundo Moyano, hoy envuelto en un escándalo con la modelo Candela Arizaga.

4 ago 2026, 17:07
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facundo moyano
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La detención de Facundo Moyano, tras un confuso episodio en Belgrano con la modelo Candela Arizaga, volvió a poner el foco sobre la vida privada del exdiputado nacional e hijo de Hugo Moyano. En ese contexto, Intrusos (América TV) compartió al aire un informe con los amores más resonantes del dirigente sindical, quien a lo largo de los años mantuvo un perfil alto por sus vínculos con modelos, conductoras e influencers. Uno de los rumores más comentados de su historia sentimental fue el que lo vinculó con Susana Giménez, a fines de 2016, luego de que ambos fueran vistos cenando en el hotel Four Seasons. Aunque nunca confirmaron un romance —y siempre remarcaron que se trataba de una amistad, incluso en la mesa de Mirtha Legrand—, esa cercanía coincidió con su separación de Eva Bargiela en 2017 y lo persiguió durante años como el gran enigma de su vida amorosa.

Ya en 2017, además, su nombre sonó fuerte en los medios por un breve romance con Nicole Neumann, que no prosperó por versiones cruzadas de infidelidad mientras él atravesaba un impasse con quien sería su futura esposa, Eva Bargiela.

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La Justicia realizó un operativo en la vivienda del exdiputado en Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja, Candela Arizaga. (Foto: archivo)

Precisamente Bargiela fue la pareja que más tiempo ocupó en la vida sentimental de Moyano: el vínculo arrancó en 2016, sobrevivió a separaciones y rumores, y llegó al altar en octubre de 2021 con un casamiento civil en el Registro Civil de la calle Uruguay. Sin embargo, la historia terminó en 2023 en medio de un escándalo mediático, luego de que él confirmara la ruptura en una entrevista televisiva mientras todavía convivían, lo que derivó en un divorcio conflictivo por la división de bienes.

Tras esa separación, Moyano encadenó una serie de romances que también tuvieron repercusión pública: primero con Natalia Cometto, luego con la influencer platense Solana Sánchez —con quien viajó a Nueva York a fines de 2025— y más adelante con Candela Arizaga, expareja de L-Gante, con quien fue visto en distintos restaurantes porteños. Fue justamente Arizaga la protagonista del confuso episodio de esta semana en Belgrano, que terminó con la joven internada en el hospital Pirovano y con Moyano detenido, acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en una causa que la Justicia todavía busca esclarecer.

Qué dijo Susana Giménez de su vínculo con Facundo Moyano

Cuando explotaron los rumores de amor con Facundo Moyano, Susana Giménez salió a desmentir todo con la picardía que la caracteriza.

En un sketch junto a Antonio Gasalla en su programa, cuando el actor le mencionó los nervios de Moyano al ser consultado por Mirtha Legrand sobre un supuesto affaire entre ambos, la diva -en personaje al igual que Gasalla- respondió entre risas: "Déjenla en paz a esa mujer, que hace cuatro años que no va a tomar ni un café con un hombre", y remató con ironía: "Además hay que tener amigos... no todo tiene que ser amor, romance, sexo". Con los años, tanto ella como Moyano coincidieron en la misma versión: se trataba de una amistad que surgió por casualidad a fines de 2016, cuando Moria Casán los presentó en un restaurante, y que nunca pasó a mayores pese a las cenas compartidas y las especulaciones mediáticas que generaron.

     

 

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