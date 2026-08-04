Video: así corrió semidesnuda la mujer por la que fue detenido Facundo Moyano

De acuerdo con la reconstrucción realizada por A24, la mujer recorrió alrededor de cinco cuadras desde el edificio hasta el lugar donde fue asistida.

Vecinos que presenciaron la escena aseguraron haber escuchado a la joven gritar que "la habían golpeado", aunque ese dato forma parte de los testimonios recolectados y deberá ser corroborado en la investigación.

Mario, uno de los vecinos que asistió a la joven antes de la llegada de la Policía, contó en A24 que él y otras personas intentaron ayudarla al verla en evidente estado de alteración. "Nosotros, al ver la situación, le sacamos agua para darle. Ella venía con un vestido de red", relató.

Según su testimonio, la mujer apareció corriendo por la calle con un vestido de red y en un estado de gran desorientación. "Venía gritando totalmente sacada. Se agarró del pasamanos de un colectivo que estaba estacionado, queriendo subir. No era sensata", describió.

El vecino aseguró que, pocos metros después, apareció Facundo Moyano. "Él nunca la agredió delante nuestro. Trataba de asistirla en todo momento, pero no sabemos de qué situación venían", sostuvo.

También señaló que el dirigente sindical parecía preocupado por lo que estaba ocurriendo: "Se lo veía bien, ocupado por la situación que estaba pasando en la calle".

Mario reveló que, mientras esperaban la llegada de la Policía, escuchó a Moyano hablar con los efectivos. "Se lo dijo directamente a la Policía, nunca negó la situación", afirmó.

Cómo fue el operativo policial

El caso comenzó cerca de las 5 de la madrugada, cuando el 911 recibió al menos dos llamados. El primero alertaba sobre una mujer semidesnuda que corría por la calle y pedía ayuda. El segundo fue realizado por el encargado del edificio, que informó sobre la situación que se desarrollaba en el inmueble.

Con esos datos, efectivos de la Policía de la Ciudad localizaron a la pareja a la altura de Virrey Vértiz y Sucre, a unas cinco cuadras del edificio.

Tras la intervención, la mujer fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que Facundo Moyano permaneció en la Comisaría Vecinal 13A. El fiscal Julián Pistone dispuso su detención por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Desde el SAME informaron que la joven ingresó al Hospital Pirovano con un cuadro de hipertensión y taquicardia, donde quedó bajo observación médica.

La situación judicial

Durante las primeras horas, trascendió que la mujer prestaba declaración mientras recibía atención médica. De acuerdo con la información difundida durante la cobertura en vivo de A24, hasta ese momento no habría formalizado una denuncia por violencia, sino que habría manifestado haber sufrido un brote vinculado al consumo de drogas. Esa versión deberá ser confirmada por la fiscalía a cargo del caso.