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Polémica y portazo a la tele: la nueva vida de José Bianco tras dejar TN sorprendió a todos

Renovación total: tras su escandalosa y polémica salida de TN, José Bianco cambió su vida por completo. Enterate.

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Polémica y portazo a la tele: la nueva vida de José Bianco tras dejar TN sorprendió a todos

La salida de José Bianco de Todo Noticias sorprendió a la televisión argentina. Después de 17 años como una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo, el meteorólogo decidió dar un paso al costado y cerrar una etapa que, según él mismo contó, ya no lo hacía feliz. Hoy, lejos de los estudios de televisión, construyó una rutina completamente distinta, con nuevos proyectos, viajes y una pasión que ocupa gran parte de su tiempo.

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Su despedida de TN no fue silenciosa. En una entrevista, Bianco reveló que el desgaste acumulado fue determinante para tomar la decisión.

"Me cansé... Me cansé. Ya estaba cansado... Yo tengo la mejor con los que trabajé, con la gente al aire en el canal. Me cansé de un par de jefes…", expresó, dejando en claro que su conflicto no era con sus compañeros, sino con algunos directivos.

Además, cuestionó la manera en que muchos medios comunican la información meteorológica y defendió el trabajo de los profesionales del área. "Da bronca porque inventan pronósticos. La verdad es que le hace mal a la profesión", sostuvo, al tiempo que reclamó una regulación para quienes ejercen como meteorólogos.

Lejos de quedarse sin proyectos, Bianco reinventó por completo su vida. Actualmente forma parte del equipo de Perros de la Calle, por Urbana Play, donde continúa difundiendo información sobre el clima, aunque con un formato mucho más relajado y cercano.

Pero su mayor apuesta está lejos de los estudios de radio. El meteorólogo convirtió un viejo colectivo en un motorhome, un proyecto que fue mostrando paso a paso en sus redes sociales y que hoy se transformó en su compañero de aventuras.

Desde la restauración del vehículo hasta los detalles de su interior, Bianco compartió con sus más de un millón de seguidores todo el proceso de construcción de la casa rodante con la que planea recorrer distintos destinos.

Los viajes se convirtieron en el eje de esta nueva etapa. Uno de los más importantes fue el que realizó por Noruega, donde disfrutó de paisajes únicos, recorrió fiordos, montañas y logró cumplir uno de sus grandes sueños: contemplar las auroras boreales.

Las imágenes del viaje reflejaron un costado muy distinto del histórico hombre del clima, ahora enfocado en la aventura, el turismo y las experiencias al aire libre.

Entre la radio, las redes sociales y sus recorridos en motorhome, José Bianco parece haber encontrado un nuevo equilibrio, apostando a una vida mucho más ligada a sus pasiones personales y alejada del ritmo frenético de la televisión diaria.

En pocas palabras

  • Salida de TN: José Bianco dejó el canal tras 17 años por desgaste con la jefatura, no con sus compañeros.
  • Nuevos proyectos: Continuó en radio Urbana Play y convirtió un colectivo en motorhome para viajar.
  • Vida actual: El meteorólogo prioriza aventuras, viajes por el mundo y el equilibrio personal lejos de la TV.
Resumen generado por Thinkindot AI
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