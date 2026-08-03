Polémica y portazo a la tele: la nueva vida de José Bianco tras dejar TN sorprendió a todos

Lejos de quedarse sin proyectos, Bianco reinventó por completo su vida. Actualmente forma parte del equipo de Perros de la Calle, por Urbana Play, donde continúa difundiendo información sobre el clima, aunque con un formato mucho más relajado y cercano.

Pero su mayor apuesta está lejos de los estudios de radio. El meteorólogo convirtió un viejo colectivo en un motorhome, un proyecto que fue mostrando paso a paso en sus redes sociales y que hoy se transformó en su compañero de aventuras.

Desde la restauración del vehículo hasta los detalles de su interior, Bianco compartió con sus más de un millón de seguidores todo el proceso de construcción de la casa rodante con la que planea recorrer distintos destinos.

Los viajes se convirtieron en el eje de esta nueva etapa. Uno de los más importantes fue el que realizó por Noruega, donde disfrutó de paisajes únicos, recorrió fiordos, montañas y logró cumplir uno de sus grandes sueños: contemplar las auroras boreales.

Las imágenes del viaje reflejaron un costado muy distinto del histórico hombre del clima, ahora enfocado en la aventura, el turismo y las experiencias al aire libre.

Entre la radio, las redes sociales y sus recorridos en motorhome, José Bianco parece haber encontrado un nuevo equilibrio, apostando a una vida mucho más ligada a sus pasiones personales y alejada del ritmo frenético de la televisión diaria.