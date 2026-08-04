La fuerte decisión de la Justicia sobre Facundo Moyano tras el episodio con Candela Arizaga

Qué dijo la hermana de Candela Arizaga

Mientras la Justicia continúa investigando el episodio ocurrido durante la madrugada entre Candela Arizaga y Facundo Moyano, quien permanece detenido por lesiones y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género, una de las primeras voces del entorno de la modelo en pronunciarse fue la de su hermana, Victoria Arizaga.

A través de sus historias de Instagram, la joven compartió un duro mensaje que fue replicado por Pochi Gossipeame, y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por su contenido. Sin mencionar directamente al exdiputado, el posteo cuestionó a la dirigencia política en medio del escándalo.

“Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres ”, escribió Victoria, en una historia que se viralizó pocas horas después de conocerse los detalles del episodio que involucró a su hermana y al exdiputado.

Horas más tarde, la influencer volvió a referirse al tema con otra publicación. En esta ocasión compartió una fotografía de Candela junto a su perro, el mismo que, según trascendió, la acompañaba cuando fue vista corriendo semidesnuda por la avenida Del Libertador tras salir del departamento que alquila Facundo Moyano.

Al hacerse eco de esa imagen, Pochi brindó más detalles sobre la secuencia que, según distintas versiones, ocurrió durante la madrugada. “Candela se fue corriendo con su perro del departamento que alquila Facundo Moyano, en lo que entiendo por lo que dijo el encargado en ropa interior. Su perro se escapó y lograron agarrarlo. Ella quiso subirse a la línea de colectivo 44 y justo la policía la bajó. Vecinos del barrio cuentan que ella iría pidiendo ayuda pero sin querer que nadie se acerque, ambos bajo los efectos de algo ”, aseguró la instagramer.

Los mensajes publicados por Victoria se conocieron mientras el caso continúa generando un fuerte impacto en redes sociales y en los medios de comunicación. En paralelo, la investigación judicial sigue su curso con el objetivo de determinar qué ocurrió durante la madrugada y establecer las circunstancias que derivaron en la detención de Facundo.