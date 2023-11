Arranca LABITCONF 2023 y estas son las charlas ideales para iniciarse en criptomonedas

A través de 7 escenarios, se desplegarán más de 20 horas de conferencias y charlas magistrales con expertos cripto, economistas, emprendedores, empresarios, desarrolladores y comunidades de los principales proyectos sobre blockchain y criptomonedas. Así, estos líderes compartirán sus visiones y perspectivas, consolidando la conferencia como un faro de conocimiento en la región.

Conferencias para nuevos usuarios que quieran descubrir las criptomonedas

Para quienes dan sus primeros pasos en el mundo cripto o todavía no se animan a descubrir los nuevos conceptos y tecnologías a su alrededor, LABITCONF 2023 ofrece una selección de charlas recomendadas especialmente para nuevos usuarios o principiantes.

De esta manera, LABITCONF 2023 promete ser una experiencia rica en conocimiento, exploración y diálogo, fusionando tecnología, cultura y creatividad en un evento sin precedentes.

A continuación, todos los detalles, con la ubicación, temas y horarios.

Escenario Principal

Viernes 10

9:10 - "Por qué importa Bitcoin", por Álvaro D. María, escritor de "La filosofía Bitcoin".

12:25 - "La supervivencia del Bitcoin frente a la inconvertibilidad del fiat-crypto", reflexiones de Carlos Maslatón.

14:50 - "Bitcoin, the smart asset class for Argentina (online)", defendiendo Bitcoin como activo de reserva, por Michael Saylor (MICROSTRATEGY).

15:15 - "Ventajas de las criptomonedas sobre el dólar para las empresas", explorando beneficios con Miguel Schweizer (Quantia), Julián Colombo (Bitso), Guido Messi (Ripio), Elisandro Santos (Bingx).

Sábado 11

11:00 - "Escenario cripto argentino actual y para 2024", análisis del panorama cripto argentino por líderes de plataformas como Lemon, Bitso, Bitget, Coinex y Ripio.

Escenario Academy

Viernes 10

10:00 - "Introducción a Bitcoin, Ethereum y Blockchain", a cargo de la ONG Bitcoin Argentina.

11:00 - "Diferencias entre los diferentes tipos de criptomonedas y stablecoins", disectando el universo cripto con Camilo Rodríguez (CR Academy).

11:30 - "Bases del Análisis Técnico aplicado a la inversión en criptomonedas", introducción por Norberto P. Giudice (Meta Norber) y Agustín Natoli (Joven Inversor).

12:30 - "Errores más comunes que ponen en riesgo tus criptos y cómo evitar ser estafado", consejos de seguridad con Julián Drangosch (PHISHFORT).

14:00 - "La batalla más importante de la historia", reflexiones sobre la lucha entre gobiernos/bancos y la sociedad por la soberanía sobre el dinero e información, por Axel Becker (Decrypto).

Sábado 11

11:00 - "Por qué Bitcoin es el mejor símbolo monetario de la historia", análisis por Alfredo B. Roisenzvit (MOONQUANT).

Escenario Creadores "Whabbit"

Impulsado por la plataforma web3 Flixxo y la productora La Villana, se presenta como una fusión de ágora y comunidad, propiciando un diálogo horizontal entre creadores y público. Con más de 20 paneles:

Viernes 10

11:30 - "Artistas digitales: La generación que se atreve", explorando la revolución del arte digital con May Toyo, Paula Wosco, Sazkiabella, Lucas Morgavi.

12:00 - "Proyectos Copados: Bright Moments", presentación de Bright Moments y su viaje global para producir arte digital.

14:20 - "Comunidades artísticas autosustentables en la W3B: Distintos modelos de organización", abordando la importancia de las comunidades y modelos de organización con Sol Siete, Santiago Petroccelli, Bitlupa, Lucasoxx.

Sábado 11

10:30 - "Directo Bitcoin 2140", con Lunaticoin, Arkad, Zero Ko01.

14:50 - "S.P.A.C.E., The ultimate business formula for artist, creators and startups", análisis del futuro de los NFT y su impacto en la economía de los creadores con Scott Page.

15:30 - "Proyectos Copados: Flixxo, descentralizando el streaming", novedades y desafíos de la plataforma en 2023, con Pedro Levatti, Cande Molfese, Vico D´Alessandro, Adrián Garelik.

16:00 - "El tao de la Web 3: ¿Cómo brindar una experiencia de usuario excepcional en ambos lados del Ying yang?", reflexión sobre la experiencia del usuario en la Web 3.0 con Noel Jessen, Sebastián Hernández, Álvaro Echazu, Lucas Nikitczuk.

17:30 - "Comunidades en proyectos audiovisuales: La distribución del poder", exploración de casos de uso en los que las comunidades han impulsado proyectos con Orsai, Frecuencia Kirlian, La Villana, Bullrun.