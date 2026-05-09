Diego Peretti brilla en Netflix con esta serie argentina y es un thriller ideal para maratonear

De qué trata "El Reino", la serie argentina en Netflix

La trama de El Reino empieza con una escena impactante. En pleno cierre de campaña presidencial, un candidato es asesinado frente a miles de personas. El atentado ocurre justo al lado de su compañero de fórmula, Emilio Vázquez Pena, un pastor evangélico con enorme influencia mediática. Ese momento marca el inicio de una historia donde nada parece ser casual.

Tras el asesinato, Emilio queda automáticamente como candidato presidencial. Lo que al principio parece una tragedia política rápidamente comienza a transformarse en algo mucho más complejo. La investigación del atentado abre una red de secretos, pactos ocultos y operaciones de poder que involucran tanto al ámbito político como al religioso.

La serie construyó desde el comienzo una atmósfera inquietante. Cada episodio dejó nuevas preguntas abiertas. ¿Quién organizó el atentado? ¿Qué secretos esconde Emilio? ¿Hasta dónde son capaces de llegar quienes desean conservar el poder?

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El poder, la fe y la política como eje central de "El Reino"

Uno de los aspectos más fuertes de la serie fue su capacidad para mostrar cómo se relacionan el poder político y las estructuras religiosas. Aunque la historia es completamente ficcional, muchos espectadores encontraron similitudes con situaciones reales que ocurrieron en distintos países de América Latina.

La producción toma inspiración en el crecimiento político de ciertos sectores religiosos y en el rol cada vez más importante que algunos líderes evangélicos tuvieron en escenarios de poder. Ese contexto le dio a la historia una sensación de realismo que terminó potenciando todavía más el impacto de la trama.

A lo largo de los episodios aparecen operaciones mediáticas, negociaciones ocultas, vínculos empresariales y estrategias políticas diseñadas para manipular la opinión pública. La serie muestra cómo distintos personajes utilizan la fe como herramienta de influencia mientras esconden intereses personales mucho más oscuros.

El Reino Netflix 2

Lejos de presentar héroes o villanos tradicionales, El Reino trabaja constantemente con personajes ambiguos. Todos parecen tener algo que ocultar. Todos manejan información peligrosa. Y casi ninguno actúa por motivos completamente nobles.

Diego Peretti lideró el elenco principal de "El Reino"

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

El Reino Netflix 4

Cuántos capítulos tiene "El Reino" en Netflix

La primera temporada contó con ocho episodios y presentó el universo político y religioso donde se mueve Emilio Vázquez Pena. Allí se desarrolló el atentado, las primeras investigaciones y las disputas internas por el control del poder.

La segunda temporada, estrenada posteriormente, tuvo seis episodios y profundizó todavía más en las consecuencias políticas y personales de todo lo ocurrido.

El Reino Netflix 2

A medida que avanzó la historia, los conflictos crecieron. Los personajes quedaron atrapados en un entramado donde cada decisión tenía consecuencias peligrosas.

La tensión aumentó especialmente por la sensación de paranoia constante. Nadie sabía realmente en quién confiar. Los aliados podían transformarse rápidamente en enemigos y cualquier movimiento político escondía intereses mucho más complejos.

Mirá el tráiler oficial de "El Reino" en Netflix