José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 episodios

De qué trata "El problema final", la nueva serie de Netflix

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

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La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevó a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

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Netflix adapta "El problema final", un bestseller de Arturo Pérez-Reverte

La novela de Arturo Pérez-Reverte se convirtió en uno de los libros más vendidos tras su publicación. El escritor apostó por un relato clásico de misterio inspirado en las novelas detectivescas tradicionales, pero con un enfoque contemporáneo y un ritmo pensado para atrapar desde las primeras páginas.

Netflix vio rápidamente el potencial audiovisual de la historia. La trama combina varios ingredientes que suelen funcionar muy bien en las plataformas: un crimen aparentemente imposible, personajes atrapados en un lugar aislado y una lista de sospechosos donde cualquiera puede esconder la verdad.

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La miniserie estará formada por cuatro episodios. Ese formato corto permitirá mantener la tensión constante sin alargar innecesariamente la investigación principal. Además, la producción apostará por una estética elegante y una ambientación muy marcada en la España de finales de los años cincuenta.

José Coronado lidera un elenco lleno de nombres conocidos

Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro capítulos y estará protagonizada por José Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.