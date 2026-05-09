Escándalo en un vuelo a Rosario: detuvieron a una pareja por mantener relaciones sexuales a bordo

rosario Aeropuerto Internacional de Rosario. Foto: NA

El operativo provocó una demora de casi una hora en el desembarque. La periodista rosarina Analía Bocassi, que viajaba en el mismo vuelo, escribió en sus redes sociales: “Cuando no podés llegar, no llegamos más”, junto a una foto de los agentes de la PSA dentro de la aeronave.

Los detenidos, identificados como Mauricio C., arquitecto, y Sandra O., comerciante, ambos residentes en el centro de Rosario, fueron trasladados a la Comisaría 12ª. Allí les tomaron fotografías y fichas de identificación antes de quedar a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, mientras que la jefa de cabina impulsó una denuncia por presuntas exhibiciones obscenas.

Los acusados quedaron imputados por el delito de exhibiciones obscenas en lugar público o de acceso público.

Aunque el Código Aeronáutico no contempla específicamente este tipo de episodios, las autoridades pueden intervenir cuando una conducta altera el orden dentro de la aeronave o configura un delito de exhibicionismo. Según trascendió, las dos personas involucradas no serían pareja formal.