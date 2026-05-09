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Escándalo en un vuelo a Rosario: detuvieron a una pareja por mantener relaciones sexuales a bordo

Un hombre de 54 años y una mujer de 59 fueron demorados este sábado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La PSA detuvo a la pareja al aterrizar el avión en Rosario

La PSA detuvo a la pareja al aterrizar el avión en Rosario

Un escándalo a bordo de un avión generó un fuerte operativo policial este sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario. Un hombre de 54 años y una mujer de 59 fueron detenidos al arribar a la terminal de Fisherton, acusados de mantener relaciones sexuales en sus asientos durante el vuelo.

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El episodio ocurrió en el vuelo CM836 de Copa Airlines procedente de Panamá, que aterrizó alrededor de las 00:12. Según la denuncia, ambos fueron vistos en las primeras filas de la aeronave con las prendas bajas y manteniendo relaciones íntimas, lo que generó indignación entre varios viajeros.

Una mujer que viajaba junto a su nieta menor de edad observó la situación y alertó a la tripulación. Acto seguido, una azafata dio aviso al comandante, quien contactó de inmediato a las autoridades en tierra.

Al abrirse la puerta del avión, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya los esperaba para detenerlos.

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Aeropuerto Internacional de Rosario. Foto: NA

Aeropuerto Internacional de Rosario. Foto: NA

El operativo provocó una demora de casi una hora en el desembarque. La periodista rosarina Analía Bocassi, que viajaba en el mismo vuelo, escribió en sus redes sociales: “Cuando no podés llegar, no llegamos más”, junto a una foto de los agentes de la PSA dentro de la aeronave.

Los detenidos, identificados como Mauricio C., arquitecto, y Sandra O., comerciante, ambos residentes en el centro de Rosario, fueron trasladados a la Comisaría 12ª. Allí les tomaron fotografías y fichas de identificación antes de quedar a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, mientras que la jefa de cabina impulsó una denuncia por presuntas exhibiciones obscenas.

Los acusados quedaron imputados por el delito de exhibiciones obscenas en lugar público o de acceso público.

Aunque el Código Aeronáutico no contempla específicamente este tipo de episodios, las autoridades pueden intervenir cuando una conducta altera el orden dentro de la aeronave o configura un delito de exhibicionismo. Según trascendió, las dos personas involucradas no serían pareja formal.

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