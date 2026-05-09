Inesperado giro en el caso Ángel: una nueva pericia cambia la hipótesis sobre su muerte

En esa línea, la historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia detalla que el niño ingresó en estado crítico tras un paro cardiorrespiratorio, y que en los registros médicos consta un “antecedente de traumatismo previo”, lo que mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

“No tenía ninguna enfermedad”: la madrastra de Ángel rechazó la versión

madrastra nene de 4 años Comodoro Rivadavia Ángel

Tras conocerse esta versión, el entorno cercano rechazó de manera categórica la hipótesis de una enfermedad. Lorena Andrade, la llamada “madre de corazón”, afirmó: “No tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, en declaraciones a ADN Sur.

La mujer sostuvo además que el niño se encontraba en buen estado de salud y cuestionó la decisión judicial que permitió su revinculación con la madre biológica meses antes del hecho.

Más allá del debate médico, la causa también incorporó elementos vinculados al contexto de maltrato. Entre las pruebas más relevantes figuran el testimonio en Cámara Gesell de la hija de Maicol González, quien declaró haber presenciado golpes y castigos reiterados, y el relato de una vecina que aseguró haber escuchado llantos y ruidos de violencia la noche previa al fallecimiento.

Por el momento, la madre biológica Mariela Altamirano y el padrastro continúan detenidos, mientras el juez Alejandro Soñis deberá resolver si la eventual nueva hipótesis médica impacta en la calificación legal del caso.

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La investigación sigue en curso y el plazo judicial vence en octubre, con peritajes aún pendientes que serán clave para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte del niño.