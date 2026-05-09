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Inesperado giro en el caso Ángel: una nueva pericia cambia la hipótesis sobre su muerte

Una nueva pericia señaló que Ángel Nicolás López, el nene de 4 años, murió por una enfermedad.

Una nueva pericia señala que Ángel Nicolás López

Una nueva pericia señala que Ángel Nicolás López, el nene de 4 años, murió por una enfermedad.

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años fallecido el pasado 5 de abril, sumó en las últimas horas un giro importante tras conocerse nuevos estudios histopatológicos realizados en Bahía Blanca, que incorporan una hipótesis distinta a la planteada inicialmente.

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De acuerdo con esos informes, la causa eficiente de la muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio provocado por una presunta neumonía severa, que derivó en una falta de oxígeno en el cerebro y un posterior edema cerebral. Este resultado abrió una nueva línea de análisis dentro del expediente judicial.

Este escenario contrasta con la primera autopsia realizada al inicio de la causa, donde se habían detectado múltiples lesiones internas en la cabeza compatibles con más de 20 golpes, lo que había orientado la investigación hacia un posible cuadro de violencia previa.

A pesar de este cambio en la interpretación médica, la fiscalía a cargo de Facundo Oribones y Cristian Olazabal aclaró que la nueva hipótesis no modifica automáticamente la situación de los imputados. Según explicaron, el análisis continúa y no se descarta una eventual recalificación del caso hacia la figura de “abandono de persona seguido de muerte”, si se comprueba que el cuadro respiratorio no fue tratado a tiempo.

En esa línea, la historia clínica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia detalla que el niño ingresó en estado crítico tras un paro cardiorrespiratorio, y que en los registros médicos consta un “antecedente de traumatismo previo”, lo que mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

“No tenía ninguna enfermedad”: la madrastra de Ángel rechazó la versión

madrastra nene de 4 años Comodoro Rivadavia Ángel

Tras conocerse esta versión, el entorno cercano rechazó de manera categórica la hipótesis de una enfermedad. Lorena Andrade, la llamada “madre de corazón”, afirmó: “No tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, en declaraciones a ADN Sur.

La mujer sostuvo además que el niño se encontraba en buen estado de salud y cuestionó la decisión judicial que permitió su revinculación con la madre biológica meses antes del hecho.

Más allá del debate médico, la causa también incorporó elementos vinculados al contexto de maltrato. Entre las pruebas más relevantes figuran el testimonio en Cámara Gesell de la hija de Maicol González, quien declaró haber presenciado golpes y castigos reiterados, y el relato de una vecina que aseguró haber escuchado llantos y ruidos de violencia la noche previa al fallecimiento.

Por el momento, la madre biológica Mariela Altamirano y el padrastro continúan detenidos, mientras el juez Alejandro Soñis deberá resolver si la eventual nueva hipótesis médica impacta en la calificación legal del caso.

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La investigación sigue en curso y el plazo judicial vence en octubre, con peritajes aún pendientes que serán clave para determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte del niño.

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