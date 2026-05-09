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Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española y es la más vista en el mundo

Esta serie española con Luis Zahera volvió a colocarse entre las más vistas de Netflix gracias a su mezcla de suspenso, acción y drama.

Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española y es la más vista en el mundo. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española y es la más vista en el mundo. (Foto: Archivo)

"Entrevías" se convirtió en uno de los mayores fenómenos recientes de la ficción española en Netflix, donde logró alcanzar el número uno mundial entre las series de habla no inglesa más vistas de la plataforma. Con cuatro temporadas y un total de 32 episodios, la ficción protagonizada por José Coronado y Luis Zahera encontró una segunda vida en el streaming.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 episodios
José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 episodios. (Foto: Archivo)

La serie, creada por David Bermejo y producida ejecutivamente por Aitor Gabilondo, apostó por un thriller urbano que mezcla drama social, acción y suspenso psicológico. El resultado fue una producción que consiguió enganchar al público desde el inicio y mantener el interés a lo largo de todas sus temporadas.

"Entrevías", el inesperado fenómeno español que conquistó Netflix

Cuando Entrevías llegó a Netflix, pocos imaginaron el impacto internacional que iba a generar. La serie ya había funcionado bien durante su emisión en Telecinco, pero el salto a la plataforma disparó su popularidad.

En marzo de 2024 alcanzó el primer puesto mundial de las series de habla no inglesa más vistas del catálogo. Ese éxito confirmó que las producciones españolas continúan teniendo una enorme capacidad para conectar con espectadores de distintos países.

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De qué trata "Entrevías", la serie española en Netflix

La historia gira alrededor de Tirso Abantos, interpretado por José Coronado. Se trata de un veterano de guerra con un carácter duro, disciplinado y extremadamente rígido.

Tirso vive en un barrio complicado donde intenta mantener una rutina tranquila mientras regenta una ferretería. Su objetivo es simple: mantenerse al margen de los problemas y conservar el orden. Sin embargo, todo cambia cuando su nieta Irene llega a vivir con él.

La joven comienza a relacionarse con ambientes peligrosos vinculados al narcotráfico y la delincuencia del barrio. A partir de ese momento, Tirso se ve obligado a actuar. Lo que parecía una convivencia difícil termina transformándose en una guerra personal contra quienes amenazan a su familia.

Netflix resumió la trama con una frase que captó perfectamente la esencia de la serie: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

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Luis Zahera brilló con uno de sus personajes más recordados

Si hay un nombre que consiguió destacar especialmente dentro de Entrevías, ese fue el de Luis Zahera.

El actor gallego interpretó a Ezequiel Fandiño, un policía que llevaba más de 15 años trabajando en el barrio y que conocía perfectamente cómo funcionaba la calle.

Zahera consiguió construir un policía carismático, imprevisible y profundamente humano. Un hombre capaz de manipular, mentir y aprovecharse de las situaciones, pero que también mostraba momentos de vulnerabilidad.

La química entre Ezequiel y Tirso se convirtió en uno de los grandes pilares de la serie. Mientras Tirso representaba la disciplina militar y el cumplimiento estricto de las normas, Ezequiel simbolizaba el caos, la improvisación y la supervivencia callejera.

José Coronado y Luis Zahera

El gran momento profesional de Luis Zahera

La repercusión de Entrevías llegó en uno de los mejores momentos de la carrera de Luis Zahera.

El actor ya era una figura muy reconocida dentro del cine y la televisión española, pero sus últimos trabajos terminaron de consolidarlo como uno de los intérpretes más respetados del panorama nacional.

Ganó el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto por El Reino en 2019. Más tarde volvió a repetir reconocimiento gracias a As Bestas en 2023.

Luis Zahera

Su capacidad para interpretar personajes intensos, ambiguos y emocionalmente complejos lo convirtió en un actor muy solicitado.

En Entrevías, Zahera aprovechó precisamente esa habilidad. Su personaje nunca resultó completamente predecible. El espectador no sabía con certeza si confiar en él o desconfiar. Y esa incertidumbre terminó siendo una de las grandes fortalezas de la serie.

El elenco de "Entrevías" con José Coronado y Luis Zahera

  • Jose Coronado
  • Luis Zahera
  • Nona Sobo
  • Felipe Londoño
  • Laura Ramos
  • Manolo Caro
  • Manuel Tallafé
  • Itziar Atienza
  • María de Nati
  • Franky Martín

Resumen de la primera temporada de "Entrevías"

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