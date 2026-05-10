Tarjeta Alimentar: cuánto cobrarán las familias tras la suba del 38%

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes que reciben millones de familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El Gobierno oficializó un aumento en los montos de la Tarjeta Alimentar que impactará directamente en millones de familias que cobran AUH, AUE y Pensiones No Contributivas. Con la actualización, algunos hogares podrán superar los $290.000 mensuales entre ambas prestaciones.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, uno de los refuerzos más importantes que reciben millones de familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La medida fue confirmada a través de una resolución del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial y busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables frente al fuerte aumento de los precios de alimentos y productos básicos.
Con esta actualización, muchas familias que perciben la Asignación Universal por Hijo podrán superar los $290.000 mensuales entre AUH y Tarjeta Alimentar.
Tras la suba oficializada por el Gobierno, los nuevos valores de la Tarjeta Alimentar quedaron definidos según la cantidad de hijos a cargo.
Las familias con un hijo pasarán a cobrar $72.250 mensuales, mientras que quienes tengan dos hijos recibirán $113.299.
En tanto, los hogares con tres hijos o más accederán a un monto de $149.425, convirtiéndose en el valor más alto del programa.
Además, las personas que perciben la Asignación por Embarazo también cobrarán el nuevo monto mínimo de $72.250.
El incremento impactará directamente sobre los ingresos totales de quienes ya cobran la AUH.
Según las estimaciones oficiales, una familia con un hijo podrá superar los $213.000 mensuales entre ambas prestaciones.
Para quienes tienen dos hijos, el monto combinado rondará los $254.000, mientras que las familias con tres hijos podrían acercarse a los $290.000 durante mayo.
En el caso de la AUH por discapacidad, los ingresos pueden ser aún mayores debido al valor diferencial que tiene esa asignación.
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal de la medida es “recomponer el poder de compra” de los hogares más afectados por la inflación.
La Tarjeta Alimentar se consolidó en los últimos años como uno de los complementos más relevantes dentro de la asistencia social, principalmente porque se acredita automáticamente y no requiere inscripción adicional para quienes cumplen con las condiciones establecidas.