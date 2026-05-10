Tarjeta Alimentar: cuánto cobrarán las familias tras la suba del 38%

Las familias con un hijo pasarán a cobrar $72.250 mensuales, mientras que quienes tengan dos hijos recibirán $113.299.

En tanto, los hogares con tres hijos o más accederán a un monto de $149.425, convirtiéndose en el valor más alto del programa.

Además, las personas que perciben la Asignación por Embarazo también cobrarán el nuevo monto mínimo de $72.250.

Cuánto se puede cobrar sumando AUH y Tarjeta Alimentar

El incremento impactará directamente sobre los ingresos totales de quienes ya cobran la AUH.

Según las estimaciones oficiales, una familia con un hijo podrá superar los $213.000 mensuales entre ambas prestaciones.

Para quienes tienen dos hijos, el monto combinado rondará los $254.000, mientras que las familias con tres hijos podrían acercarse a los $290.000 durante mayo.

En el caso de la AUH por discapacidad, los ingresos pueden ser aún mayores debido al valor diferencial que tiene esa asignación.

Qué busca el Gobierno con este aumento

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal de la medida es “recomponer el poder de compra” de los hogares más afectados por la inflación.

La Tarjeta Alimentar se consolidó en los últimos años como uno de los complementos más relevantes dentro de la asistencia social, principalmente porque se acredita automáticamente y no requiere inscripción adicional para quienes cumplen con las condiciones establecidas.