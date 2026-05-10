La cuenta pendiente que atormenta al hijo de Mario Pergolini tras la muerte de su abuela: "Nunca pude..."

La deuda pendiente que quebró a Tomás Pergolini

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando Tomás confesó cuál es la cuenta pendiente que siente haber dejado con su abuela.

“Me quedó una mini deuda pendiente, nunca le cociné”, reveló con la voz quebrada y al borde de las lágrimas.

En ese contexto, compartió también la reflexión que le hizo un amigo para ayudarlo a atravesar el dolor: “Por más que no le hayas cocinado, va a vivir para siempre en tu comida porque ella fue la que te dio las ganas de cocinar”.

Cabe recordar que hace poco tiempo Tomás comenzó a estudiar la carrera de profesional gastronómico en el IAG, motivado por su pasión por la cocina.

Durante el homenaje, recordó además algunos de los platos que marcaron su infancia y quedaron grabados en su memoria afectiva. “Mi abuela ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida y las mejores papas fritas que me han freído”, dijo emocionado.

Sobre el final, dejó una profunda reflexión sobre el duelo y los vínculos familiares: “Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal. Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí, y eso es algo muy lindo”.