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Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos y crece la tensión en Medio Oriente

Teherán envió su contrapropuesta a Washington a través de Pakistán y reclamó el cese de las hostilidades en la región. Mientras continúan las negociaciones, líderes iraníes endurecieron su discurso y advirtieron que no aceptarán “rendición ni retroceso”.

Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos y crece la tensión en Medio Oriente

Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos y crece la tensión en Medio Oriente

Irán confirmó este domingo que ya envió su respuesta oficial a la propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente. La comunicación fue transmitida a través de un mediador paquistaní, según informó la agencia estatal IRNA.

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14 puntos para tratar de poner fin a una guerra que se vuelve insostenible. (Foto: A24.com)

Aunque el contenido completo del documento no fue revelado públicamente, trascendió que la contrapropuesta iraní pone el foco en dos ejes centrales: el cese de las hostilidades en la región y el refuerzo de la seguridad marítima.

La postura de Irán frente a una posible negociación

Pese al gesto diplomático, el clima político en Teherán continúa marcado por una fuerte tensión y una retórica desafiante hacia Washington.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, utilizó sus redes sociales para remarcar que una eventual negociación no implicará una señal de debilidad por parte de su país.

“Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si surge la posibilidad de negociación, eso no significa rendición ni retroceso”, afirmó el mandatario.

Además, sostuvo que cualquier instancia de diálogo deberá estar orientada a proteger los intereses nacionales de Irán y garantizar su posición estratégica en la región.

donald iran

Funcionarios iraníes endurecieron el discurso contra Washington

En paralelo, otros dirigentes de alto rango del gobierno iraní también elevaron el tono de las declaraciones públicas.

Ebrahim Rezaie, integrante de la comisión de seguridad del Parlamento, aseguró que “el tiempo juega en contra de los estadounidenses” y advirtió que Washington debería evitar profundizar su situación en el “pantano” regional.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Niksad, pidió que Estados Unidos “acepte las consecuencias” de haber puesto a prueba el poder de un “Irán grande y poderoso”.

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Un escenario regional todavía cargado de tensión

La respuesta enviada mediante Pakistán aparece como el inicio de una negociación compleja, en medio de un escenario geopolítico extremadamente sensible.

Según analistas internacionales, Teherán busca no solo obtener concesiones concretas, sino también consolidar su influencia dentro del nuevo equilibrio político y militar en Medio Oriente.

Mientras tanto, la expectativa internacional está puesta en la reacción de Washington y en la posibilidad de que ambas partes logren abrir un canal diplomático capaz de reducir la escalada bélica en la región.

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