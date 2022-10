Blockchain: por qué es la tecnología perfecta para la industria de los esports

La tecnología blockchain como herramienta

Los esports son una actividad global y digital en la que participan millones de personas en todo el mundo a nivel amateur y profesional. Esto genera un gran número de retos a la hora de satisfacer necesidades de individuos en diferentes regiones del planeta:

Pago de salarios y premios en distintas regiones.

Comercio electrónico o eCommerce limitado geográficamente y con procesos complicados.

Plataformas de torneos centralizadas.

Comunidades atomizadas.

Falta de herramientas de fidelización de seguidores.

Dificultades para incorporarse a la economía blockchain.

Por eso, con la visión de unir ambas industrias, surgió la plataforma Web3, Fitchin, que busca generar comunidades de gamers que se sumen a la nueva economía digital y, a la vez, brindar soluciones a las problemáticas que fueron surgiendo de esta relación entre blockchain y esports.

Para atender esta problemática, desarrollaron diferentes soluciones en torno a 4 pilares fundamentales: organización de torneos con premios crypto; creación de hubs de comunidades para fans de clubes y streamers; un marketplace en el cual acceder a coleccionables y experiencias exclusivas; y el metaverso como punto de reunión.

La idea, comentan, es facilitar el ingreso a la economía blockchain no solo para millones de personas, sino también para los clubes de esports, que buscan nuevas fuentes de ingreso para no depender tanto de los patrocinios comerciales.

Blockchain: beneficios para los clubes de esports

Fitchin propone una solución integral en un mismo ecosistema, donde los clubes cuenten con herramientas para generar nuevas vías de monetización que hasta ahora no eran posibles y que sí ofrece la economía blockchain.

De esta manera, las comunidades son posiblemente una de los elementos más importantes de la industria de los esports y es el diferencial por el que llevan tanto tiempo de crecimiento sostenido.

Fidelizar esas comunidades pasó a ser una necesidad. Los clubes cuentan con la posibilidad de aumentar el engagement con sus seguidores y alcanzar nuevos ingresos a través de coleccionables, merchandising o membresías exclusivas. También pueden monetizar experiencias online o presenciales, y contar con nuevos patrocinios y partnerships.

Asimismo, el metaverso aparece como otro escenario monetizable y hasta se puede implementar una gamificación de los servidores de Discord, donde los clubes ya tienen mucha audiencia.

Por otra parte, muchos seguidores de los esports juegan asiduamente y la posibilidad de que los clubes puedan organizar torneos propios, representa otra gran herramienta de fidelización.

Metaverso, esports y NFT

Los NFT (tokens no fungibles) ya son un término familiar para quienes se vinculan con la tecnología blockchain y sus derivados. Son otra de las nuevas formas de monetizar y cada vez más clubes y empresas vinculadas a los esports los adoptan.

Eso sí, es fundamental hacerlo con sentido para no generar el efecto contrario en la comunidad, es necesaria una implementación amigable de los NFT por parte de los clubes de esports. Es decir, no solo a través de coleccionables, que son el primer ejemplo que viene a la mente, sino también de NFT como acceso a nuevos lanzamientos, a productos limitados, a experiencias exclusivas, etc.

Por otro lado, el metaverso también ofrece muchas nuevas experiencias y, si bien puede parecer un hype a muchos, seguramente se convierta en la mayor evolución de la presencia digital de cada persona. Sin dudas, son muchas las posibilidades que ofrece, como por ejemplo, visitar la gaming house de un determinado club de esports.

En definitiva, blockchain y esports son dos industrias distintas, pero con demasiadas cosas en común como para no relacionarse.

Por eso, el desafío ahora es que se vinculen de la mejor manera para darle una mayor experiencia a los usuarios, pero sin olvidar a los clubes, que son el motor de esta maquinaria.