Mujeres en cripto: cada vez más participativas en el mercado y decisivas para el futuro del ecosistema

Es cierto, quizás, las mujeres ingresaron más tarde que los hombres a las finanzas cripto, pero ahora, la tendencia se revirtió y la industria las encuentra como protagonistas, no solo como profesionales dentro de las empresas sino como usuarias en el mercado.

Un reciente estudio de Bakkt, llamado “Women & Crypto”, reveló que los hombres fueron los primeros en adoptar criptomonedas, representando la mayoría de usuarios en los años de formación de la industria. Sin embargo, ahora, las mujeres los superan como primeras compradoras.

De hecho, el relevamiento señala que casi 40% de las mujeres encuestadas realizó su primera compra de criptomonedas en los últimos 6 meses, frente al 30% de los hombres.

La presencia femenina en la industria cripto

Para mencionar un solo ejemplo que demuestre este cambio de tendencia, hay que recordar que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, fue creado en 2017 por Yi He, lo que convierte a la plataforma en una de las pocas del ecosistema cripto fundadas por mujeres.

De hecho, según el reporte “Estadísticas de mujeres en cripto - 2022”, de CoinJournal.net: menos del 5% de los fundadores de empresas de criptomonedas son mujeres.

En ese sentido, otro trabajo de BCG.com sobre “Diversidad de género en Web3”, señala que, durante el año pasado, el número de empresas de criptomonedas fundadas por mujeres era de 292, de un total de más de 10.000 compañías alrededor del mundo.

"Como una de las pocas mujeres líderes en la industria cripto, creo que tenemos una misión para ayudar a más mujeres a entender la tecnología Web3 y blockchain”, declaró Yi He, cofundadora y directora de Marketing de Binance.

A través de sus programas de educación, la plataforma busca “empoderar a las mujeres jóvenes con conocimientos y habilidades, y prepararlas para la disrupción en la industria", afirmó la directiva; y agregó que "esperamos que este compromiso se traduzca en más mujeres en la primera línea de la innovación y traigan el cambio a la industria de las criptomonedas".

Mujeres argentinas en la industria cripto

Para la emprendedora Web3, creadora de contenidos y referente en el ecosistema cripto, NatyShi, el rol de la mujer en tecnología ha sido -salvo casos excepcionales- bastante reducido porque no solían estar preparadas para desarrollarse en esa área. “No porque no lo desearan, sino porque históricamente se nos incentivaba con otras cosas”, a partir de antiguos mandatos sociales, explicó.

Según su percepción, el hombre recibía más incentivos y oportunidades para experimentar y relacionarse desde temprano con las tecnologías, por ejemplo, a partir de los videojuegos, lo que indirectamente los llevaba a querer conocer más o meterse en esa industria.

“Eso ahora cambió, como mujer me apasiona la tecnología y tuve la suerte o la curiosidad de querer meterme en esta industria y pude hacerlo como nunca, porque estamos en otro momento del mundo”, destacó NatyShi.

Por su parte, Sofía Costa, head of Marketing de la plataforma argentina de criptomonedas, Satoshi Tango, señaló que “ahora muchas mujeres se suman al mundo fintech en general, y al de las criptomonedas, en particular; me animaría a decir que casi de todos los rubros, desde abogadas y comunicadoras, hasta contadoras y desarrolladoras”.

En el caso puntual de cripto, comentó NatyShi, “seguramente en el comienzo se necesitó de hombres para desarrollar la blockchain y el ecosistema de las criptomonedas, porque ellos eran los que tenían un mayor conocimiento sobre código o programación, por esa cuestión histórica que hablaba antes”.

Pero, advirtió, “por suerte eso también cambio y ya vemos a muchas mujeres desarrollando en la actualidad, muy buenas programadoras”.

Romper el techo de cristal en el ecosistema cripto

En la actualidad, remarcó Costa, “es más común ver a mujeres ocupando posiciones de decisión, incluso de altos puestos, dentro de las fintechs; aunque queda mucho por hacer”.

“El mundo fintech es masculino y la única forma de que las mujeres tengamos más participación es generando espacios, comisiones, grupos que ayuden a generar políticas o normativas que nos permitan seguir involucrándonos cada vez más”, aseguró la ejecutiva de Satoshi Tango.

Para NatyShi, en tanto, “la mujer tiene una posibilidad enorme dentro de cripto porque hay un montón de funciones que todavía no se han explorado tanto y con roles enfocados a que blockchain mejore su experiencia con el usuario, que son ideales para las mujeres”.

Es decir, explicó, “tenemos más facilidad para un montón de cuestiones que, obviamente, también las tienen los hombres, pero por naturaleza propia, digamos, las mujeres somos más comunicativas, empáticas para liderar equipos o en la educación, por ejemplo, lo que nos ayuda en puestos de marketing, generación de contenidos, capacitaciones, etc.”.

Industria cripto: las mujeres y el futuro de las decisiones

En el escenario actual de las empresas, es muy importante sumar a los equipos de trabajo personas de diversos géneros, donde se puedan brindar diferentes puntos de vista. Al respecto, remarcó Costa, “las mujeres aportan nuevas miradas, nuevos valores y trabajando en conjunto con los hombres pueden generar mejores resultados financieros, comerciales y hasta de gestión dentro de las estructuras de la empresa”.

En ese sentido, NatyShi consideró que "cada vez será mayor la participación femenina en cripto y ya se esté percibiendo así". En todo caso, sostuvo, “será nuestra responsabilidad contar con las herramientas, el conocimiento y la voluntad para animarnos y prepararnos para crecer en el ecosistema”.

Para la referente, por ahora enmascarada, “todavía se necesita más representación femenina en la mesa chica, dominadas aún por hombres, aunque ya aparecen algunas mujeres influyentes”.

En definitiva, puntualizó, ahí es donde se toman decisiones y se definen proyectos para seguir adelante con las ideas. “Pero repito, eso llegará a medida que siga creciendo nuestra participación. Depende de nosotras”, finalizó.