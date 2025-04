El enojo de Guillermo Francos en Diputados: "Nunca en mi vida he hecho esperar a nadie dos horas"

Live Blog Post

15.30 Discusión por el reglamento y la ausencia de Cúneo Libarona y Caputo

Tras recibir las notas enviadas por Luis Caputo, ministro de Economía, y Mariano Cúneo Libarona, titular de Justicia, ambos excusándose formalmente de asistir, los bloques opositores reclamaron que la Cámara vote un cuarto intermedio para continuar la sesión el martes 13 de mayo.

La propuesta fue impulsada por Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, y contó con el respaldo de Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre.

"Estamos en una sesión de interpelación que se le pidió a tres ministros del Poder Ejecutivo después de un largo debate", objetó el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau. Sobre las notas enviadas por Caputo y Cúneo Libarona para excusarse, Moreau remarcó que en ellas "se ponen a disposición de la Cámara para que puedan rendir esos informes".

"Si se ponen a disposición de la Cámara tenemos que decidir qué día los volvemos a convocar para que puedan cumplir con lo que dicen ellos, es su voluntad", señaló.

"Dos ministros de tres no han venido y que el ha venido, además, viene disminuido por el presidente de la nación que dice que el Jefe de Gabinete está por debajo de un funcionario que no es funcionarios", remarcó en referencia al asesor presidencial, Santiago Caputo y completó que "tiene bastante sabor a poco esta interpelación".

Después de la intervención de Moreau, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade le reprochó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que cada vez que "se acercan dos personas y usted cambia de decisión cada cinco minutos".

"Ustedes desordenan la sesión", le respondió Menem mientras que Frade replicó dijo que "pasábamos a votación, no puede cambiar de criterio cada tres minutos", en relación a la posibilidad de votar para pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta el 13 de mayo.

"No cambio de criterio, uno puede pedir un cuarto intermedio para que continúe algo que ya empezó, cómo vamos a pedir un cuarto intermedio al comienzo, cuarto intermedio es cuando algo empezó", explicó Menem y le retrucó a los opositores: "Salvo que quieran especular con el quorum y no puedan sostener el quorum hasta el final para pedirlo como corresponde".

En ese momento, el diputado Fernando Carbajal de Democracia para Siempre reprochó "en cualquier audiencia cuando cito a alguien y esa persona no comparece, lo que se hace es fijarle la nueva fecha".

"Perfecto, eso es para el final como dice el reglamento. Quédense y se lo fijamos al final", manifestó Menem e ironizó: "Alguien se piensa ir, nos quedamos todos y se vota como siempre".

Carbajal, por su parte, contestó que "el momento de decidir qué hacemos con los ministros que no asistieron es ahora, no es después porque la interpelación estaba prevista para interpelar a tres ministros y no son las mismas preguntas que le vamos a hacer si van a venir o no van a venir".

"Acá nosotros no venimos a hacer lío, acá los que causan esta situación de conflicto son los ministros que se niegan a venir", completó el diputado y añadió que "ningún artículo del reglamento dice qué hacer cuando los ministros no vienen porque es inconcebible que los ministros no vengan".

"Estamos tratando de salir de esta situación la salida más prolija es la que estamos dando, la otra opción es hacer el circo de hacerlos traer por la fuerza pública", recriminó.

Finalmente el cuarto intermedio no se votó e ingresó en el recinto Francos que reprochó: "Nunca en mi vida he hecho esperar a nadie dos horas por una reunión. Debo decir que es una falta de respeto".