Nazarena Vélez confesó cuántas veces se casó y de cuál se arrepiente: "No estaba bien"

En 2015 Nazarena viajó con Gonzalo Gamarra a Estados Unidos y la relación llegó a su fin tiempo después. En ese momento, la actriz venía de pasar por un durísimo golpe por la trágica muerte de Fabián Rodríguez ocurrido en marzo de 2014.

“¿Viste cuando haces pavadas? Es amoroso el chico, divino, pero yo no estaba bien. Fue después de Fabián”, reconoció Nazarena sobre el particular momento anímico que atravesaba por aquel entonces en La noche de Mirtha, El Trece.

Nazarena Vélez estuvo casada con el cantante Daniel Agostini, padre de su hijo Gonzalo; Alejandro Pucheta, padre de Barbie Vélez; y Fabián Rodríguez, con quien tuvo a su hijo menor, Thiago.

La actriz está en pareja hace años con Santiago Caamaño a quien le dedicó elogiosas palabras: “Este es el definitivo, estoy muy enamorada del Bocha, es un gran padre sin ser padre, es maravilloso con Thiago, mi hijo. Ha ocupado un lugar de la figura paterna muy hermosa, que a mí me conmueve”, cerró.

A Nazarena Vélez se le escapó el secreto mejor guardado de su hija Barbie

En medio de una mezcla de emociones, Nazarena Vélez se despidió de LAM, América Tv, para dedicarse de lleno a Suspendan la boda, la obra de teatro que producirá y protagonizará junto a su pareja y su hija Barbie Vélez en la temporada veraniega de Carlos Paz.

Es así que ya en plena etapa de promoción de la comedia, Naza y Barbie visitaron DDM, el programa de Mariana Fabbiani en el canal de Palermo, donde repasaron diversos temas.

Y entre ellos, cómo es la relación familiar que mantienen lo que llevó a que, sin darse cuenta, a Nazarena se le escapase el proyecto más importante de su hija para el próximo año.

"Salvador, el hijo de Barby, es una locura y ella es una locura como mamá... Es una genia y tenemos una relación de la que muchas personas y fundamentalmente los psicólogos dicen que no puede ser, de amistad. Yo tengo una amistad. Yo con ella puedo hablar muchísimas cosas que no hablaría con nadie", confió Nazarena.

Y si bien aclararon que hay ciertos temas, como el sexo, que no charlan por una cuestión de pudor, confesaron ser grandes amigas además de la relación madre/hija que las une biológicamente.

En tanto, en determinado momento Barbie se refirió a su nueva etapa como mamá. "La maternidad es lo más hermoso del mundo pero es difícil. Me cambió la vida y ahora también me pasa que la entiendo el triple a mi mamá". "Los primeros 3 meses, aproximadamente, me quedé con ella porque no dormía, pobrecita [...] "Salvador se despertaba cada hora, más lo dolores, más todo...", recordó entonces Nazarena.

Fue allí cuando Santiago Sposato quiso saber si Naza es de las abuelas pesadas que pide más nietos, cuando la productora teatral se sinceró por completo.

"No, al contrario... Yo le digo 'pensalo bien, porque la veo tan agotada. Le pregunto si es en serio que quiere volver a ser mamá y me dice si, el año que viene empezamos a...'", reveló sin filtro lo que hizo que Barbie la interrumpiese retándola al grito de "Ay mamá, no cuentes intimidades tampoco".