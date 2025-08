De leyenda del ascenso a trabajar en River: Pablo Vicó sorprendió a todos al revelar su importante rol en el Millonario

Aclaró también que él mismo pidió no dirigir directamente a los chicos, pero que disfruta mucho su función: “La gente de River tiene un respeto total conmigo. No podían creer que les dijera que sí”.

Además, continúa colaborando con clínicas de fútbol para mujeres y varones en el predio municipal de Burzaco, día por medio.

Vico quiere volver a dirigir en el Ascenso

Pese a estar alejado de los bancos de suplentes, Vico no esconde sus ganas de volver a dirigir: “Necesito tener esa adrenalina de volver a dirigir. Debo tener que esperar. Quiero trabajar en un club donde aspiren a un proyecto serio y con ambición”.

Su último paso como DT fue en Agropecuario de Carlos Casares, donde estuvo entre agosto y octubre del año pasado, y dirigió once partidos (con cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas).

En la charla también se refirió a su salud y la pérdida de su hijo en un accidente, dos golpes personales que lo marcaron profundamente, pero que no lo alejaron de su pasión por el fútbol.

¿Vico sueña con dirigir a Colón?

Una de las frases que más resonó fue cuando se refirió a su deseo de dirigir a Colón de Santa Fe, actualmente complicado en la Primera Nacional: “¿Cómo no me va a gustar dirigir Colón? ¿A quién no le gustaría? Dios me libre y guarde. Es hermoso y más por el momento que están viviendo. Con una gran motivación y mucho trabajo se puede sacar adelante”.

Recordó, además, una anécdota con los hinchas del Sabalero: “Cuando enfrenté a Unión, el sábado fui a ver a Colón. Después los hinchas me acercaron al hotel y lo único que me pidieron fue ganarle a Unión. Después le ganamos 2-1”.

Pablo Vico sigue vigente. Aunque hoy no está en un banco, se mantiene activo, respetado y con ilusiones intactas. Su historia, desde vivir en un estadio hasta formar entrenadores en River, sigue sumando capítulos con el mismo amor por el fútbol de siempre.