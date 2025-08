La foto de Wanda Nara en una actitud comprometida y polémica que se filtró en las redes y se volvió viral

Frente a semejantes acusaciones, Wanda Nara explotó en redes sociales con un mensaje contundente y sin filtros. La conductora de MasterChef y figura de Telefe hizo una publicación con tono furioso, acompañada por capturas de chats médicos y detalles de su tratamiento contra la leucemia en Fundaleu.

“Tenés que ser muy hijo de pu**, sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia”, escribió Wanda en una historia de Instagram.

image

Negó rotundamente haber consumido nada más allá de los medicamentos indicados por sus médicos: “Jamás consumí, ni antes ni mucho menos ahora. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aun más hijo de pu**, ya que de una y mil maneras expresaron todas no querer vivir con vos ni verte”.

En su descargo, Wanda no solo se defendió, sino que acusó a Icardi de no cumplir con sus responsabilidades económicas. “Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de justicia”, lanzó la empresaria, quien dejó entrever que además de la batalla legal, hay una batalla financiera en juego.

La foto que detonó esta nueva guerra mediática y legal muestra a Wanda Nara fumando un cigarrillo electrónico mientras conversa animadamente con L-Gante, en Europa. En otro contexto, la imagen no hubiese tenido mayor repercusión, pero en medio de esta batalla legal, fue tomada como una “prueba de descontrol”.