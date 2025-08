¿Fin de ciclo? Miguel Ángel Russo rompió el silencio y habló sobre su continuidad en Boca

Qué dijo Russo sobre el pedido de su familia para que renuncie a Boca

Consultado en conferencia de prensa sobre los rumores que circularon en redes sociales, el técnico fue claro: “Déjenlo tranquilo. Mi hijo va a hablar de él y de Tigre. Ha madurado mucho y está muy bien. No busquen cosas donde no hay y donde no va a haber, porque él tiene una mentalidad distinta”.