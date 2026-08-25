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Escándalo en Gran Hermano: la frase de Nazareno Pompei a Campanita que generó indignación

La inesperada reacción de Nazareno dejó desconcertada a la exparticipante paraguaya y provocó fuertes críticas entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada. Mirá.

25 ago 2026, 10:33
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Nazareno Pompei regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) semanas atrás con el objetivo de acompañar a Yipio durante algunos días, pero su estadía terminó generando una situación que rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

Desde que volvió al programa, el joven comenzó a mostrarse cada vez más cercano a Campanita, un vínculo que llamó especialmente la atención dentro y fuera de la casa. Si bien entre ambos hubo momentos de complicidad y varias conversaciones cargadas de picardía, en las redes sociales muchos espectadores comenzaron a poner en duda las verdaderas intenciones de Nazareno.

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Una de las versiones que circularon señalaba que su acercamiento podía tener como objetivo provocar celos en Titi Tcherkaski, por quien anteriormente había admitido estar enamorado. Otros, en cambio, interpretaron que su actitud podía formar parte de una estrategia para incomodar o desestabilizar a Campanita dentro de la convivencia.

En medio de esas especulaciones, una situación ocurrida durante la gala de eliminación del lunes terminó de encender la polémica. Todo había comenzado horas antes, cuando Nazareno y Campanita mantuvieron una conversación en la que se mostraron muy cómplices. Durante ese intercambio, él le cuestionó la manera en la que ella se comportaba con él y dejó en claro que no quería irse de la casa sintiendo que había cosas pendientes.

En ese contexto, le había expresado que "no se quería quedar con ganas de nada", dejando entrever que estaba dispuesto a avanzar en el vínculo entre ambos.

Sin embargo, durante la gala, el comportamiento de Nazareno fue completamente diferente. En determinado momento, Campanita hizo un comentario sobre su situación sentimental y afirmó que "estaba casada con su corderito", en referencia a Juanicar.

Tal parece que esa frase no le cayó nada bien a Nazareno, quien esperó hasta tenerla cerca para hacerle un comentario al oído. "Hay comentarios desubicados que están mal", le susurró visiblemente molesto.

La reacción de Campanita fue inmediata y evidenció su desconcierto. La participante parecía no comprender exactamente a qué comentario se refería su compañero ni cuál había sido el motivo de su enojo.

La escena, sin embargo, no pasó inadvertida para los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada, que rápidamente identificaron el momento y trasladaron su malestar a las redes sociales. Allí, varios usuarios cuestionaron duramente la actitud de Nazareno y lo acusaron de mostrarse demasiado intenso con Campanita, especialmente teniendo en cuenta que no mantienen una relación formal.

Entre los comentarios que aparecieron junto al video se pudieron leer fuertes críticas como: "Re tóxico", "Se hace el celoso y no son nada", "Que la deje ser" y "No entiende lo que es el no este pibe".

También hubo quienes fueron todavía más contundentes al opinar sobre su comportamiento: "Un desubicado... muy intenso", "Típico de machito que no se banca un 'no'. Qué pesado" y "Free Campanita".

De esta manera, lo que comenzó como un acercamiento entre Nazareno Pompei y Campanita volvió a quedar bajo la lupa de los fanáticos del reality, que no tardaron en expresar su rechazo frente a la actitud que tuvo el participante durante la gala.

Cómo fue el picante versus entre Tamara y Solange en Gran Hermano

Este lunes, Tamara Paganini se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano, Generación Dorada tras enfrentarse en un mano a mano con Sol Abraham. La decisión quedó en manos del público y terminó con la salida de la histórica participante.

La definición de la gala generó sorpresa, ya que las encuestas previas anticipaban un posible enfrentamiento entre Solange y Yipio. Sin embargo, el escenario cambió por completo durante la noche y Tamara debió abandonar la casa.

Sobre el final de la emisión, Santiago del Moro reveló el resultado de la votación y confirmó que Tamara Paganini recibió el 51,1% de los votos, convirtiéndose así en la última eliminada de la competencia.

Por su parte, Sol Abraham obtuvo el 48,9% y continúa en carrera. De esta manera, la influencer avanza una vez más en el reality y se afianza de cara a la final, que está cada vez más cerca.

     

 

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