Escándalo en Gran Hermano: la frase de Nazareno Pompei a Campanita que generó indignación

En ese contexto, le había expresado que "no se quería quedar con ganas de nada", dejando entrever que estaba dispuesto a avanzar en el vínculo entre ambos.

Sin embargo, durante la gala, el comportamiento de Nazareno fue completamente diferente. En determinado momento, Campanita hizo un comentario sobre su situación sentimental y afirmó que "estaba casada con su corderito", en referencia a Juanicar.

Tal parece que esa frase no le cayó nada bien a Nazareno, quien esperó hasta tenerla cerca para hacerle un comentario al oído. "Hay comentarios desubicados que están mal", le susurró visiblemente molesto.

La reacción de Campanita fue inmediata y evidenció su desconcierto. La participante parecía no comprender exactamente a qué comentario se refería su compañero ni cuál había sido el motivo de su enojo.

La escena, sin embargo, no pasó inadvertida para los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada, que rápidamente identificaron el momento y trasladaron su malestar a las redes sociales. Allí, varios usuarios cuestionaron duramente la actitud de Nazareno y lo acusaron de mostrarse demasiado intenso con Campanita, especialmente teniendo en cuenta que no mantienen una relación formal.

Entre los comentarios que aparecieron junto al video se pudieron leer fuertes críticas como: "Re tóxico", "Se hace el celoso y no son nada", "Que la deje ser" y "No entiende lo que es el no este pibe".

También hubo quienes fueron todavía más contundentes al opinar sobre su comportamiento: "Un desubicado... muy intenso", "Típico de machito que no se banca un 'no'. Qué pesado" y "Free Campanita".

De esta manera, lo que comenzó como un acercamiento entre Nazareno Pompei y Campanita volvió a quedar bajo la lupa de los fanáticos del reality, que no tardaron en expresar su rechazo frente a la actitud que tuvo el participante durante la gala.

Cómo fue el picante versus entre Tamara y Solange en Gran Hermano

Este lunes, Tamara Paganini se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano, Generación Dorada tras enfrentarse en un mano a mano con Sol Abraham. La decisión quedó en manos del público y terminó con la salida de la histórica participante.

La definición de la gala generó sorpresa, ya que las encuestas previas anticipaban un posible enfrentamiento entre Solange y Yipio. Sin embargo, el escenario cambió por completo durante la noche y Tamara debió abandonar la casa.

Sobre el final de la emisión, Santiago del Moro reveló el resultado de la votación y confirmó que Tamara Paganini recibió el 51,1% de los votos, convirtiéndose así en la última eliminada de la competencia.

Por su parte, Sol Abraham obtuvo el 48,9% y continúa en carrera. De esta manera, la influencer avanza una vez más en el reality y se afianza de cara a la final, que está cada vez más cerca.