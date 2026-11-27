Para aprovechar esa ventaja hay dos alternativas: utilizar una tarjeta de débito asociada directamente a una cuenta en dólares o pagar con crédito y, antes del vencimiento, realizar un stop debit y cancelar el resumen con dólares propios.

Hay una precaución importante: si tiene los dólares guardados es importantes pagar antes del vencimiento. De lo contrario, el resumen en pesos, se aplica el dólar tarjeta, que incluye recargos y puede resultar mucho más caro.

Por eso, Pix no dejó de ser conveniente por su funcionamiento, sino por una cuestión cambiaria. Si la brecha entre el oficial y el CCL vuelve a achicarse, el QR podría recuperar su ventaja. El Gobierno nacional, en la jornada del jueves, hizo maniobras por medio del Banco Central que apuntan en ese sentido. Pero hay que ver que sucede de aquí en más y, sobre todo, cuánto más se recupera el real frente al dólar.

Cuando el tipo de cambio se modifica, planificar es más complejo

La Argentina se encuentra en un momento de incertidumbre, no muy elevada, pero incertidumbre al fin. Noviembre fue un mes que hizo disparar el riesgo país a más de 1.100 puntos, cuando en julio llegó a un piso de 402 puntos básicos. Solo en este final de la semana hábil volvió a perforar el techo de los 1.000 puntos. Mientras tanto, el dólar volvió a moverse haia arriba. En el Banco Nación está a 1625 pesos. Por su parte, el CCL (el contado con liqui, que permite comprar dolares y llevarlos de manera legal al exterior sin problemas) está en 1765 pesos.

Entonces, hagamos un ejemplo al día de hoy.

Si se tiene dinero disponible via PIX, de la manera que sea, el pago 10 dólares que son unos 55,40 reales al momento de saber cuánto representa en pesos depende. Esa operación se hace con el valor del CCL , por lo tanto:

US$10 x $1765 (CCL) = 17.650 pesos

En cambio, si se tienen los dólares en una cuenta en la Argentina, y se paga antes del vencimiento, la cuenta da:

US$10 x $1.625 (Dólar BN) = 16.250

Es decir, para pagar con PIX hacen falta $1.400 pesos más. Por lo tanto, al dia de hoy no conviene. Pero eso está atado a variables que cambian y en las que el usuario, comprador de divisas o turista, no puede manejar. Solo planificar con un rango abierto de posibilidades a la hora de viajar.