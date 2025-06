Franco Colapinto reveló el increíble momento que vivió junto a Lewis Hamilton y sorprendió a todos

"Hablé en el grupo (de pilotos) preguntando si alguien volvía para Londres, para ver si me podía sumar y no tener que alquilar un avión. Nadie contestó. Entonces le respondí a Lewis y le puse: 'Yo me voy a Londres, pero con easyjet', ja", recordó entre risas. La respuesta de Hamilton no tardó en llegar: "Se reía y me mandó un mensaje privado. Me dijo que me subiera con él. En el avión estábamos él, su manager y yo. Éramos solo tres. Fue impresionante".