El documento que anticipa una grave sanción para Wanda Nara por no entregarle sus hijas a Mauro Icardi

Este fallo judicial confirma que el conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el cuidado personal de sus hijas alcanzó un punto crítico. El incumplimiento de la medida dispuesta podría derivar en un procedimiento forzoso en las próximas horas, con implicancias legales y mediáticas de gran magnitud.

Este viernes, Mauro Icardi se hizo presente en el Chateau Libertador, el exclusivo edificio donde reside Wanda Nara junto a sus hijas, con el objetivo de retirar a Francesca e Isabella, tal como lo había dispuesto el juez Adrián Hagopian. La revinculación fue autorizada días atrás por la Justicia mediante una resolución que estableció condiciones precisas para el encuentro entre el futbolista y las niñas.

El delantero del Galatasaray llegó al lugar en su auto y permaneció durante varias horas en el estacionamiento del complejo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las niñas no descendieron del departamento. La situación comenzó a complicarse cuando trascendió que Wanda Nara se encontraba en una crisis de llanto y no mostraba intención de colaborar con lo ordenado por el magistrado.

Ante ese clima emocional, Francesca e Isabella se habrían negado a irse con su padre al ver a su madre tan afectada. Así, el encuentro planificado quedó en suspenso, con Icardi aguardando en el subsuelo del edificio, acompañado por sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio, a la espera de una resolución favorable que permita concretar la revinculación.

La tensión continúa en aumento. Wanda se mantiene firme en su decisión de no acatar la orden judicial, lo que abre la posibilidad de que intervenga la fuerza pública para garantizar que se cumpla el fallo dictado.

En el programa A la tarde (América TV), el periodista Luis Ventura aportó un dato que encendió las alarmas: "Me escribe una vecina, testigo de todo, y me dice: ‘si en una hora no entregan a las chicas, hay orden de que ingrese el grupo especial de operaciones GEOF’", aseguró en vivo, en referencia a la unidad táctica que podría intervenir si no hay acuerdo entre las partes.

Este episodio, cargado de tensión emocional, con derivaciones judiciales y ahora incluso policiales, suma un nuevo capítulo en la compleja disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con sus hijas en el centro de una batalla cada vez más expuesta.