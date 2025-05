¿Messi se va del Inter Miami? La respuesta que encendió las alarmas

El mal presente deportivo del equipo no ayuda a calmar las aguas. Inter fue eliminado recientemente en la Concachampions a manos del Vancouver Whitecaps y, tras la caída ante Orlando, cayó al sexto lugar en la Conferencia Este de la MLS.

Incluso Javier Mascherano, actual entrenador del seleccionado Sub 23 argentino, hizo alusión al tema: “Firmar a Jordi (Alba) por los próximos dos años es importante para mostrar estabilidad y esperamos tener novedades en algunas semanas sobre Leo porque sería muy importante para el club, para los fanáticos y también para la MLS”.

Además de dejar en el aire su continuidad, Messi también apuntó contra el arbitraje de Guido González, luego de una jugada que derivó en el primer gol de Orlando: “Fue una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol”, señaló. Y concluyó con una crítica directa: “No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros. Jugadas puntuales. Creo que la MLS debería mirar un poquito más ese tema”.

La incertidumbre crece en Miami y en la MLS. Messi, referente indiscutido dentro y fuera del campo, aún no definió si continuará en Estados Unidos o abrirá un nuevo capítulo en su carrera.