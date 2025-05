Drástica decisión con la obra sobre la vida de Mirtha Legrand: el llamado que cambió todo

"Nacho Viale llamó a Muscari para que baje el espectáculo de cartelera. El motivo fue este.... en los últimos afiches de Mirtha, el mito aparecía una foto de Muscari con Mirtha. Entonces, Nacho sintió que era publicidad engañosa... como si MIrtha fuera a trabajar en la obra", detalló Pallares.

"Ojalá que Mirtha, enterada de esto, le dé la autorización de Muscari para seguir. Por el momento, no hay autorización y terminan el domingo en el teatro Regina", remarcó el conductor.

Rodrigo Lussich dio su mirada sobre el tema y fue tajante. "Hay un tema de guita. Siempre que aparece Nacho es porque no está sacando la guita que quiere", sentenció.

Escándalo en el homenaje a Mirtha Legrand con la prensa: las imágenes de los gritos, insultos y empujones

Mirtha Legrand tuvo su gran noche de reconocimiento a su trayectoria en el Palacio Libertad con más de 80 años de trayectoria en el espectáculo nacional.

La conductora asistió a su homenaje como personalidad destacada de la cultura en el Palacio Libertad donde se presentó la obra dirigida por José María Muscari del que participan un importante número de actrices que personifican a Mirtha Legrand en las diferentes etapas de su vida.

Chiquita se mostró emocionada al finalizar la función y habló a la gran cantidad de presentes en la sala. PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes de lo que fue el gran homenaje a Mirtha por su exitosa carrera.

mirtha legrand homenaje palacio libertad 3.jpg

El acto fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el que se homenajeó también a la conductora como Personalidad destacada de la cultura por el cual se le entregó una plaqueta.

Sin embargo, no todo terminó como se esperaba. En la puerta del Palacio Libertad se registraron serios incidentes entre periodistas, camarógrafos y la seguridad privada del lugar, que terminaron entre gritos, empujones e insultos.

El cronista Santiago Riva Roy precisó desde su cuenta en X: "Agredieron a la prensa presente, que solo pretendían una foto de Mirtha Legrand. El fotógrafo Peter Orquera me cuenta: 'dijeron que iban a darme una golpiza, que me iban a agarrar a la salida y q me iban a moler a golpes'".

También se conoció un video del momento del tenso cruce entre algunos integrantes de la seguridad privada y los periodistas que se quejaron del trato recibido.

