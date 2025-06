image.png

“Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí, ojalá lo esté viendo por la tele”, disparó Taborda en una entrevista post partido, en clara alusión a quienes en Boca decidieron cederlo nuevamente. Sin nombrar directamente a nadie, sus palabras apuntaron hacia el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. “Sabía que estaba bien, me entrenaba bien. Eso me lo doy como mérito a mí, por seguir siempre cuando las cosas no salían. El mercado anterior fue duro, por cosas dirigenciales”, agregó.