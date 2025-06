“Mi hijo me preguntó: ‘¿Entonces, papá, no me tengo que sacar fotos con ningún jugador?’”, relató el padre, visiblemente afectado. Y remarcó que nunca imaginaron que una imagen inocente pudiera generar tanto revuelo. En el club, sin embargo, justificaron la medida como “un correctivo interno” por haber posado con la camiseta de Newell’s junto a un jugador del eterno rival.