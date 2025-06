Sin embargo, Rosberg no se quedó callado. En una entrevista, salió al cruce del histórico dirigente italiano y respaldó al piloto argentino. "Colapinto está en el lado equivocado de la mente de Flavio, y no debería estar en esa situación. Flavio ignora por completo a sus pilotos número dos. No le importan en absoluto", lanzó el alemán, en una crítica directa a la gestión dentro de Alpine.