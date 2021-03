El accidente de Belu Lucius en la cola: "Maldita tanga"

Belu Lucius

Belu Lucius contó un percance que vivió durante un día de relax en la pileta junto a su marido, el rugbier Javier Ortega Dessio, y sus hijos Juan Bautista y Benjamín.

La influencer aprovechó el calorcito del domingo para ir a una pileta con toboganes acuáticos y que todos puedas divertirse. Pero todo le jugó una mala pasara y relató la “Anécdota de ayer” que vivió gracias a querer sacarse una foto para las redes.

“Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me animé y dije: sácame una foto que me quiero tirar yo”, arranca relatando Belu. “Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona boluda que soy, y cuando apoyo el cul… sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el ojet…”, reveló.

“Así́ que estuve sentándome de costado todo el santo día…”, confesó sobre la quemadura. “Conclusión: mi cul… come trapo no es apto para toboganes de agua”, finalizó la columnista de “Cortá por Lozano”, Telefe.