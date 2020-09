La advertencia de Adabel Guerrero a Moria Casán: "No vuelvas a hablar de mi familia porque te arranco la lengua"

Adabel Guerrero

Adabel Guerrero, que ahora está como panelista de "La Previa del Cantando", sigue lamentando su eliminación del certamen y ha señalado a Moria Casán como la responsable.

Luego de ver en dicho programa un video de un móvil de "Los Ángeles de la Mañana" en el que la jurado del "Cantando 2020" decía que el exnovio de la bailarina la llevó a realizarse numerosas intervenciones estéticas, ella la amenazó con arrancarle la lengua y comérsela.

"No sé si con todo el mundo, pero conmigo es una mala persona. Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar. Me había puesto contenta porque el otro día en Cantando 2020 no nombró el tema y dije 'bueno se ubicó y no habló de lo que yo pedí que no hable', pero te das cuenta que es una mala mina", indicó Adabel.

"Yo creí que iban a pasar el tape del Cantando donde ella cerró diciendo que yo seguramente tenía problemas en mi familia. Lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a halar de mi familia porque te arrancó la lengua y me la como. Te lo digo de verdad: no vuelvas a hablar de mi familia. Es lo único que te voy a volver a pedir. Esto es entre nosotras dos en todo caso", le advirtió a Moria.

"Para mí no sos nada y yo no soy nada para vos, pero te digo que arruinaste mi estadía en el Cantando y no es la primera vez que me tocás este tema de que yo estoy como resentida. Sí, estoy como resentida con vos y mal", cerró Guerrero.