Agustina Kämpfer recién separada se mostró muy sexy: "Si la vida te da limones, ¡preparate un margarita!"

Kampfer Agustina

Agustina Kämpfer contó hace pocos días que finalmente se separó de Carlos Gianella, luego de tres años de relación. La periodista no tomó mal su regreso a la soltería, sino todo lo contrario.

“No, no voy a hacer cucharita. No tengo más con quien hacer cucharita”, dijo en “Nosotros a la mañana”, confirmando la ruptura. “La pandemia... ‘Uh, che, esto es una mochila de piedras’, y bueno... Tomamos esta decisión entre los dos, entre Carlos y yo, después de estos tres años hermosos que me han hecho muy bien. Pero bueno, se terminó”, explicó.

Agustina Kampfer

A días de confirmar esto, la colorada se mostró sexy en las redes con un mensaje de autoayuda para volver al ruedo con energía: “Si la vida te da limones, ¡preparate un margarita!”, exclamó.

Desde la playa, la periodista había publicado fotos en bikini junto al mar.

