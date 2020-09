Alejandra Maglietti confesó que congeló óvulos: "No descarto ser mamá sola"

Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti habló con la periodista Bárbara Cabo para un vivo de Instagram y confesó que en el verano de este año congeló sus óvulos.

La panelista de "Bendita", El Nueve, se refirió a la idea de formar una familia que tiene a futuro.

“Uno se está desarrollando profesionalmente, siente que no es el momento (de tener un hijo). Bueno, las mujeres también tenemos derecho a tener más tiempo, como tienen los hombres para elegir ser padres. ¿Quién me corre? ¿Por qué?”, advirtió la abogada.

Y ahí amplió sobre la acción que realizó: “Congelé óvulos. Eso te da como una cierta tranquilidad. Lo quería hacer hace un montón de años porque me parecía algo súper novedoso, copado. Es la primera vez que lo estoy contando porque quería vivir el proceso tranquila para que nadie me esté preguntando cómo era, ni nada”.

Y amplió sobre este método: “Si tengo que hablar de costo beneficio, ganás por todos lados: extendés un montón de tiempo el plazo de la maternidad. Yo tengo tiempo todavía, no creo que haya una edad para esto”.

En tanto, remarcó: “Hay un montón de tabúes. Yo no sabía lo que era: te imaginás que te van a llenar de hormonas y la vas a pasar mal. Y la verdad es que todo mejoró tanto que las dosis de hormonas son muy chiquitas; ni te da cuenta, ni lo sentís".

“Uno lo hace (tener un hijo) cuando encuentra a una persona y lo siente con esa persona. Y está bueno congelar >(óvulos) cuando sos joven: ya es un tema menos”, indicó la rubia.

“Tenés la chance de ser mamá sola y está buenísimo. Tampoco lo descarto. Hoy no hay tantos parámetros establecidos. También hay un montón de mujeres que deciden no ser madres, y no por eso son más o menos felices”, cerró Maglietti.