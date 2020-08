Alejandro Fantino sobre el coronavirus: "Realmente no es fácil"

Alejandro Fantino en Instagram

Hace algunas semanas atrás, Alejandro Fantino decidió dar una fuerte noticia a través de su cuenta de Instagram.

Y es que el periodista, que supo muy bien en estos últimos años cómo convertirse en una verdadera estrella de América TV, anunció que había dado positivo de coronavirus, por la cual debió ausentarse de su programa, donde también se registraron otros casos, como sucedió con el abogado Mauricio D’Alessandro.

En su reemplazo, quedó nada más y nada menos que Horacio Cabak, que cuidó su lugar en "Fantino a la Tarde" junto al periodista de "Intrusos", Daniel Ambrosino, mientras que el resto de los panelistas habituales, que también debieron estar en aislamiento a pesar de haber dado negativo, salían desde sus hogares a través de streaming. Ese justamente fue el caso de Marcela Tauro, la reciente incorporación del ciclo.

Pero ahora, nuevamente en las redes, el conductor volvió a aparecer con un mensaje muy importante destinado a todos sus seguidores y a los televidentes que lo esperan expectantes para conocer su relato, y es que Alejandro Fantino, tal como se encargó de contarlo, está a punto de recibir el alta después de haberse recuperado. “En unas horas, si Dios quiere, mi médico ya me estará firmando el alta", sostuvo rompiendo el silencio, y reapareciendo en las redes después de haber comunicado su contagio.

"Ya les contaré cómo fue todo. Gracias a Dios en mi caso fue muy bien, pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad”, manifestó el periodista, que convive con su novia Coni Mosqueira, que también se contagió de COVID-19, según lo que ella misma comunicó a través de sus redes sociales. Pero esto no es todo, ya que Alejandro Fantino anticipó que contará todo lo que vivió en estos días de aislamiento.

“Realmente no es fácil, pero se los voy a contar personalmente cuando esté al aire. Ahora era para agradecerles, simplemente, que me hayan mimado así, que me hayan tirado buena onda, no saben lo que sirve en una situación así. Nos vemos en América y gracias, gracias y gracias", sentenció el conductor agradecido con todos los mensajes de apoyo que recibió en estos momentos complicados, mientras sus compañeros los esperan para seguir informando de los principales temas de la sociedad.